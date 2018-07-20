Нужен ли Европе американский сжиженный газ? Мнение эксперта

В четверг, 19 июля, стало известно, что в Конгресс США внесен законопроект, предусматривающий введение санкций против газопровода "Северный поток-2", который собираются проложить из России в Германию по дну Балтийского моря. В законопроекте указано, что санкции против газопровода позволят странам НАТО избежать принуждения и политических манипуляций России. Критично к будущему газопроводу, строительство которого уже началось, относится и президент США. На недавнем саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп говорил об этом в резко критическом тоне и даже заявил, что Германия стала "заложницей" Кремля.

И в Берлине, и в Москве, причем не только официальные лица, но и многие комментаторы, обвиняют Вашингтон в своекорыстии. Американцы, мол, стараются сорвать "Северный поток-2" только потому, что хотят навязать Европе свой сжиженный газ. Так ли это? Федеральная академия политики безопасности Германии, относящаяся к министерству обороны Германии, поручила разобраться в этом научному директору лондонского института King's College, немецкому эксперту Франку Умбаху.

Новая энергетическая стратегия ЕС

Умбах напоминает, что после газового кризиса 2009 года, вызванного приостановкой поставок газа из России, в Евросоюзе был взят курс на диверсификацию импорта этого энергоносителя за счет расширения списка стран-поставщиков. Аннексия Россией Крыма в 2014 году стала дополнительным стимулом для ускоренной реализации новой энергетической стратегии ЕС, направленной на снижение зависимости от российского газа.

Одним из элементов этой стратегии стало принятое с участием Германии решение: развивать на территории Евросоюза — в первую очередь, в странах Восточной и Южной Европы — инфраструктуру терминалов по приему и разгрузке танкеров с сжиженным газом (СПГ). К концу 2019 года, по данным Франка Умбаха, страны ЕС смогут в сумме принимать ежегодно по 214 миллиардов кубометров СПГ, что составляет весьма значительную долю общего потребления газа в Евросоюзе.

Причем импульсом к созданию такой инфраструктуры стала именно "сланцевая революция" в США, позволившая европейцам рассчитывать на импорт избытков американского сжиженного газа. Без такой революции и без уникально гибкой договорно-правовой базы для американского экспорта СПГ, считает эксперт, были бы вообще невозможными ни изменение энергетической стратегии ЕС, ни либерализация европейского газового рынка.

"Поддержка экспорта такого газа из США, — пишет Умбах, — уже на протяжении многих лет, а не только с приходом Дональда Трампа, является центральным элементом трансатлантической энергетической политики и повестки дня энергетического совета ЕС — США". Прохладное же отношение Берлина к американскому СПГ, указывает он далее, не учитывает того факта, что европейские терминалы по его приему могут быть рентабельными в среднесрочной перспективе только при более высокой загрузке, чем та, которая была в 2017 году — 27 процентов.

Цены на газ в Азии выше, чем в Европе

В том, что правительство Германии, других стран ЕС или американская администрация стараются поддержать отечественные фирмы, Франк Умбах ничего предосудительного не усматривает. Но, указывает он, "в отличие от России и ее государственных концернов, американские энергетические компании не следуют автоматически правительственной политике и объявленному курсу на энергетическое доминирование в мире".