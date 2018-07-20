20.07.2018, 07:30

Нужен ли Европе американский сжиженный газ? Мнение эксперта

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Deutsche Welle
EST
Leedust imporditud gaas moodustas märtsis 18 protsenti gaasi koguimpordist.
Leedust imporditud gaas moodustas märtsis 18 protsenti gaasi koguimpordist.Foto: Taavi Arus

США не исключают введения санкций против "Северного потока-2". Вашингтон хочет навязать Европе свой СПГ, считают в Берлине и Москве. DW приводит мнение немецкого эксперта, который думает иначе.

В четверг, 19 июля, стало известно, что в Конгресс США внесен законопроект, предусматривающий введение санкций против газопровода "Северный поток-2", который собираются проложить из России в Германию по дну Балтийского моря. В законопроекте указано, что санкции против газопровода позволят странам НАТО избежать принуждения и политических манипуляций России. Критично к будущему газопроводу, строительство которого уже началось, относится и президент США. На недавнем саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп говорил об этом в резко критическом тоне и даже заявил, что Германия стала "заложницей" Кремля.

И в Берлине, и в Москве, причем не только официальные лица, но и многие комментаторы, обвиняют Вашингтон в своекорыстии. Американцы, мол, стараются сорвать "Северный поток-2" только потому, что хотят навязать Европе свой сжиженный газ. Так ли это? Федеральная академия политики безопасности Германии, относящаяся к министерству обороны Германии, поручила разобраться в этом научному директору лондонского института King's College, немецкому эксперту Франку Умбаху.

Новая энергетическая стратегия ЕС

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Умбах напоминает, что после газового кризиса 2009 года, вызванного приостановкой поставок газа из России, в Евросоюзе был взят курс на диверсификацию импорта этого энергоносителя за счет расширения списка стран-поставщиков. Аннексия Россией Крыма в 2014 году стала дополнительным стимулом для ускоренной реализации новой энергетической стратегии ЕС, направленной на снижение зависимости от российского газа.

Одним из элементов этой стратегии стало принятое с участием Германии решение: развивать на территории Евросоюза — в первую очередь, в странах Восточной и Южной Европы — инфраструктуру терминалов по приему и разгрузке танкеров с сжиженным газом (СПГ). К концу 2019 года, по данным Франка Умбаха, страны ЕС смогут в сумме принимать ежегодно по 214 миллиардов кубометров СПГ, что составляет весьма значительную долю общего потребления газа в Евросоюзе.

Причем импульсом к созданию такой инфраструктуры стала именно "сланцевая революция" в США, позволившая европейцам рассчитывать на импорт избытков американского сжиженного газа. Без такой революции и без уникально гибкой договорно-правовой базы для американского экспорта СПГ, считает эксперт, были бы вообще невозможными ни изменение энергетической стратегии ЕС, ни либерализация европейского газового рынка.

"Поддержка экспорта такого газа из США, — пишет Умбах, — уже на протяжении многих лет, а не только с приходом Дональда Трампа, является центральным элементом трансатлантической энергетической политики и повестки дня энергетического совета ЕС — США". Прохладное же отношение Берлина к американскому СПГ, указывает он далее, не учитывает того факта, что европейские терминалы по его приему могут быть рентабельными в среднесрочной перспективе только при более высокой загрузке, чем та, которая была в 2017 году — 27 процентов.

Цены на газ в Азии выше, чем в Европе

В том, что правительство Германии, других стран ЕС или американская администрация стараются поддержать отечественные фирмы, Франк Умбах ничего предосудительного не усматривает. Но, указывает он, "в отличие от России и ее государственных концернов, американские энергетические компании не следуют автоматически правительственной политике и объявленному курсу на энергетическое доминирование в мире".

Их главная цель — прибыль, а потому львиная доля экспорта СПГ из США пока идет в Азию, где цены на газ в настоящее время выше. "И до тех пор, пока высокий спрос на газ в Азии не начнет спадать, — пишет Умбах, — поставки американского СПГ в страны ЕС не станут значительными". А вот в коммерческой целесообразности газопровода "Северный поток-2" он сильно сомневается. Свои расчеты на эту тему он опубликовал еще в прошлом году в своей статье "Миф о дешевом российском газе" (The Myth of Cheap Russian Gas).

В аналитической записке для Федеральной академии политики безопасности Умбах ссылается на нашумевший доклад Sberbank CIB ("дочки" Сбербанка России), авторы которого пришел к выводу, что проекты "Газпрома" "Сила Сибири", "Турецкий поток" и "Северный поток-2" — это нерентабельные и плохо спланированные многомиллиардные инвестиции. Так, считают авторы доклада, в течение как минимум 20 лет после введения в эксплуатацию "Северный поток-2" не будет прибыльным.

Газ как инструмент геополитики

Автор аналитической записки не ставит под сомнение ни значение газа в качестве важного переходного энергоносителя, ни целесообразность его дальнейшего импорта из России. Но он обращает внимание на то геополитическое значение, которое придают газовому экспорту в Москве и которое отказываются видеть в Берлине. Пусть для порядка правительство Германии и настаивает на сохранении украинского газового транзита — в том или ином объеме — после ввода в эксплуатацию "Северного потока-2".

Официальный Берлин считает этот газопровод сугубо коммерческим проектом, хотя и имеющим политический компонент. Но при выработке такой позиции, указывает Умбах, не была привлечена ни экспертиза министерства иностранных дел, ни анализ Федерального агентства по сетям Германии возможных последствий этого газопровода не только для немецкого, но и европейского газового рынка.

Объявляя "Северный поток-2" преимущественно коммерческим проектом, Берлин вообще отказывается вступать в дискуссию о его энерго-политическом измерении. С таким своим подходом Берлин находится в ЕС в меньшинстве. Немецкую позицию поддерживают только Австрия и — с оговорками — Голландия и Франция. Еврокомиссия, большинство в Европарламенте, страны Восточной и Южной Европы — против "Северного потока-2". Не говоря уже об Украине.

Роль украинского газового транзита

Лишив ее ключевой роли в транзите российского газа в Европу, Кремль фактически получит карт-бланш на любые действия, направленные на дестабилизацию украинского государства, подрыв политики реформ и курса Киева на интеграцию в ЕС, а в перспективе — и в НАТО.

Умбах считает, что именно в этом и состоит одна из геополитических целей Москвы. Кремль инициировал все новые экспортные газопроводы, пишет он, для того, чтобы обойти Украину. Представители "Газпрома" часто упрекают украинскую сторону в том, что она, дескать, не заботится о поддержании своей газотранспортной системы в рабочем состоянии, а потому, мол, и гарантировать сохранения газового транзита через Украину невозможно.

По сведениям, которые приводит Франк Умбах, часть украинской ГТС с пропускной способностью в 40 миллиардов кубометров в год уже модернизирована, а вот трубы на российской стороне этой системы находятся в запущенном состоянии. "Их не ремонтируют, — отмечает эксперт, — потому что Москва не хочет в дальнейшем пользоваться украинскими трубопроводами для будущих поставок российского газа в Европу".

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