Нуждающиеся в родительской опеке студенты получат учебные стипендии суммой в 25 000 евро

НКО SEB Heategevusfond выдаст нынешней весной 54 учебные стипендий молодым людям, лишенным поддержки обычной семьи.

В числе стипендиатов есть как молодые люди из домов попечения, так и проживающие у родственников или в попечительских семьях, начинающие или продолжающие свое обучение в профессиональном учебном заведении или вузе.

Фонд также оказывает поддержку в виде стипендии на получение образования молодым матерям и отцам, чтобы они имели возможность принимать более обдуманные решения на рынке труда и не оказывались за чертой бедности.

Сегодня, 5 марта, для молодежи проводится день карьеры, чтобы в дополнение к стипендии дать молодым людям практические навыки или опыт для следующего жизненного этапа.

Докторант Эстонской академии музыки и театра Айвар Симмерманн обсудит с молодёжью, как найти в себе то, у хорошо подучается. Председатель Общества специалистов по карьере, лектор Эстонского университета предпринимательства Майнор Айки Пярле поделится с молодежью умениями показать работодателю свои сильные стороны и навыки. Она добавляет, что на современном рынке труда названия должностей уже не так важны, как раньше. Более важным стало то, исходя из каких навыков и знаний человек будет вносить свой вклад в организацию.

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Руководитель по развитию мобильных банковских услуг SEB Кайдо Тийгисон обсудит со стипендиатами, как использовать смартфон так, чтобы потом не было мучительно стыдно. Руководитель сферы розничных банковских услуг и технологии SEB Катре Соппе поделится с молодежью знаниями о том, как разумно приспособить свои денежные возможности в личный бюджет и какие могли бы быть первые разумные инвестиции.

Руководитель проектов SEB Heategevusfond Мерике Виллард говорит: ”В весеннем туре учебных стипендий SEB Heategevusfond выдаст 54 стипендиатам стипендии на общую сумму почти 25 000 евро. День карьеры связан с программой учебной стипендии, и его цель — поделиться с молодежью финансовой премудростью и новыми мыслями о том, как более осмысленно справляться в постоянно меняющемся мире”.

Молодые люди ходатайствовали о получении финансовой помощи для внесения платы за обучение, приобретения учебных средств, оплаты места в детском саду (стипендия молодой матери и отца). Стипендию можно также использовать для удовлетворения своих повседневных потребностей.