25.06.2018, 18:20

"Ну как такое возможно? Полгода реконструировать триста метров!” Коммерческие точки на Гонсиори стремительно теряют клиентов

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rus.delfi.ee
EST 16
Gonsiori tänava ehitus
Gonsiori tänava ehitusFoto: Jaanus Lensment

Работы по ремонту улицы Гонсиори в Таллинне затянулись, что поставило расположенные там коммерческие точки в крайне затруднительное положение.

Несмотря на то, что город обещал двум из них установить инфотаблички о том, что заведения открыты и работают, этого сделано не было и они потеряли более половины своих клиентов.

Изначально строительство планировалось завершить к Яанову дню, но срок продлили до сентября. Теперь, после протестов, мэрия обещает закончить все к середине июля.

”Само по себе это очень хорошо, что город станет более красивым, а организация движения улучшится. Но почему это делается так, что мы и другие действующие здесь фирмы могут из-за этого обанкротиться?” — недоумевает заведующая кафе Nikolay Ирина Криманова. Из-за работ заведение потеряло половину своих клиентов. По ее словам, они рассчитывали на то, что строительство продлится, как и было объявлено, три месяца, но все затянулось.

"Ну как такое возможно? Полгода реконструировать триста метров!” — возмущается Криманова. По ее мнению, проблема в недостаточном количестве работников на объекте.

Руководитель по развитию цветочного магазина Kannike Роман Драгунов сказал Delfi, что они потеряли 70% клиентов, а город помогать отказывается. Он неоднократно обращался в мэрию с просьбой об установлении инфотабличек, но ему ответили, что к магазину можно подойти и с боковой улицы. Стоит отметить, что этим путем сейчас пользуются только местные жители.

”Когда вновь открыли киоски на Виру, то мэрия везде сообщила об этом. А сейчас нет. Нам нужна помощь, но никто помогать не хочет”, — сетует Драгунов.

Ремонт улицы начался 12 марта. Мэрия объясняет задержку тем, что трассы коммуникации в реальности располагаются не так, как на планах проекта, в связи с чем пришлось переделывать весь проект. В прессе между тем писали, что на объекте всегда мало работников и в определенные периоды площадка полностью простаивала.

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