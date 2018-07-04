Новым руководителем Telia Eesti станет Роберт Пайос

В середине июля у Telia Eesti появится новый руководитель — выходец из Эстонии Роберт Пайос. Теперешний председатель правления Дан Стрёмберг станет руководителем Telia Leedu, сообщает предприятие.
”Мы высоко ценим достижения Telia Eesti, руководство компанией осуществляется на прекрасном уровне. Предприятие демонстрирует устойчивые результаты, ведет коммерческую деятельность, соблюдая все принципы социальной ответственности, оказывает серьезное общественное влияние, — сказал Эмиль Нильссон, член правления Telia Company и руководителя кластера, объединяющего бизнес компании в Литве, Эстонии и Дании. — Благодарю Дана Стрёмберга за существенный вклад — на сегодняшний день у предприятия имеется четкая стратегия развития, которой смогут следовать Роберт и команда, которую он возглавит”.
Роберт Пайос переедет в Эстонию из Бразилии, где в последние семь лет он руководил региональными отделениями группы Ericsson. По отцу Пайос имеет эстонские корни, он имеет богатый опыт международной работы на руководящих должностях.