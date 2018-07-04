Новым руководителем Telia Eesti станет Роберт Пайос

”Я с нетерпением ожидаю переезда в Эстонию и включения в работу Telia, чтобы внести свой вклад в ту дигитализацию процессов, которые происходят как внутри предприятия, так и затрагивают его клиентов”, — сказал Паюс. Нового руководителя Telia в Эстонии ждут друзья и семейная дача.

Дан Стрёмберг в Литве перехватит эстафетную палочку у теперешнего руководителя предприятия Кестутиса Шлюжаса. ”Я очень признателен команде Telia Eesti за все, чего мы вместе достигли за последние два с половиной года. Мы объединили два предприятия под единым брендом и ввели общую культуру управления, прошлой осенью вместе с партнерами продемонстрировали возможности 5G, первыми вывели на рынок целый ряд новых товаров и услуг. Я уверен в том, что этот быстрый и устойчивый рост продолжится и впредь”, — сказал Стрёмберг.

Роберт Пайос имеет магистерскую степень в области инфотехнологии, он окончил Королевский технологический институт в Стокгольме. Жил и работал в разных странах, в том числе в США, России, а в последнее время в Бразилии. За время своей карьеры он занимал разные должности в группе Ericsson, начиная с позиции руководителя операциями до руководителя по продажам. Роберт Пайос прибудет в Эстонию уже на этой неделе и в середине июля приступит к руководству Telia Eesti. Сначала договор Пайоса продлится до конца текущего года. На уровне Telia Company идет процесс утверждения новой должности на долгосрочный период.