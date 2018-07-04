04.07.2018, 18:50

Новым руководителем Telia Eesti станет Роберт Пайос


rus.delfi.ee
EST
Новым руководителем Telia Eesti станет Роберт Пайос
Foto: Telia

В середине июля у Telia Eesti появится новый руководитель — выходец из Эстонии Роберт Пайос. Теперешний председатель правления Дан Стрёмберг станет руководителем Telia Leedu, сообщает предприятие.

”Мы высоко ценим достижения Telia Eesti, руководство компанией осуществляется на прекрасном уровне. Предприятие демонстрирует устойчивые результаты, ведет коммерческую деятельность, соблюдая все принципы социальной ответственности, оказывает серьезное общественное влияние, — сказал Эмиль Нильссон, член правления Telia Company и руководителя кластера, объединяющего бизнес компании в Литве, Эстонии и Дании. — Благодарю Дана Стрёмберга за существенный вклад — на сегодняшний день у предприятия имеется четкая стратегия развития, которой смогут следовать Роберт и команда, которую он возглавит”.

Роберт Пайос переедет в Эстонию из Бразилии, где в последние семь лет он руководил региональными отделениями группы Ericsson. По отцу Пайос имеет эстонские корни, он имеет богатый опыт международной работы на руководящих должностях.

”Я с нетерпением ожидаю переезда в Эстонию и включения в работу Telia, чтобы внести свой вклад в ту дигитализацию процессов, которые происходят как внутри предприятия, так и затрагивают его клиентов”, — сказал Паюс. Нового руководителя Telia в Эстонии ждут друзья и семейная дача.

Дан Стрёмберг в Литве перехватит эстафетную палочку у теперешнего руководителя предприятия Кестутиса Шлюжаса. ”Я очень признателен команде Telia Eesti за все, чего мы вместе достигли за последние два с половиной года. Мы объединили два предприятия под единым брендом и ввели общую культуру управления, прошлой осенью вместе с партнерами продемонстрировали возможности 5G, первыми вывели на рынок целый ряд новых товаров и услуг. Я уверен в том, что этот быстрый и устойчивый рост продолжится и впредь”, — сказал Стрёмберг.

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Роберт Пайос имеет магистерскую степень в области инфотехнологии, он окончил Королевский технологический институт в Стокгольме. Жил и работал в разных странах, в том числе в США, России, а в последнее время в Бразилии. За время своей карьеры он занимал разные должности в группе Ericsson, начиная с позиции руководителя операциями до руководителя по продажам. Роберт Пайос прибудет в Эстонию уже на этой неделе и в середине июля приступит к руководству Telia Eesti. Сначала договор Пайоса продлится до конца текущего года. На уровне Telia Company идет процесс утверждения новой должности на долгосрочный период.

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