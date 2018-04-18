Новым руководителем Ericsson Estonia назначен уроженец Эстонии Андрус Дурейко

”Я намерен укреплять позиции компании как лидирующего технологического партнера в развертывании сетей связи пятого поколения (5G). Технологии 5G и IoT будут играть ключевую роль не только в трансформации отрасли телекоммуникаций, но и в развитии всех компаний и общества в целом. Мы — технически подкованная нация, а внедряемые в нашей стране передовые технологии и государственная политика, направленная на поддержку сектора ИКТ, помогли превратить Эстонию в одну из стран с лучшим подключением к интернету. Назначение на пост главы Ericsson в Эстонии является для меня высокой честью. Мы с моей командой будем оказывать клиентам поддержку во внедрении инноваций и поможем в полной мере использовать огромные преимущества, которые обеспечивают технологии 5G и IoT”, — комментирует глава Ericsson Eesti AS Андрус Дурейко.

О компании ERICSSON Ericsson помогает операторам использовать все возможности коммуникационных технологий. Компания предоставляет решения и технологии для сетей связи, цифровые услуги, услуги по расширенной технической поддержке и обслуживанию сетей, а также поддерживает развитие новых направлений бизнеса. Мы помогаем клиентам создавать цифровые услуги, повышать эффективность бизнеса и находить новые источники дохода. Инвестиции Ericsson в сервисы голосовой связи и мобильного широкополосного доступа приносят пользу миллиардам людей из разных стран мира. Акции компании котируются на бирже NASDAQ в Стокгольме и бирже NASDAQ в Нью-Йорке.

Более подробная информация доступна на сайте www.ericsson.com



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Г-н Дурейко заменит Сета Лакмана (Seth Lackman), который решил покинуть Ericsson. ”Я с удовольствием отработал в Ericsson 24 года и сейчас намерен решать новые задачи за пределами компании. С большим удовольствием передаю бразды правления Андрусу. Я уверен, что оставляю компанию в хороших руках и желаю успехов Андрусу и его команде”, — комментирует Сет Лакман.

Г-н Лакман пришел в подразделение Ericsson в Финляндии в 1994 году, и два года спустя перевелся в Эстонию. Он занимал должность финансового и коммерческого директора, в дополнение к которой в 2011 году был назначен главой Ericsson Estonia. Он также входил в правление компании и был членом совета Ассоциации информационных технологий и телекоммуникаций Эстонии (ITL).

В Эстонии расположен завод Ericsson, и эстонское подразделение компании играет важную роль в обеспечении доступа к мобильным технологиям для операторов из разных стран мира. Ларс Оттосон (Lars Ottoson) по-прежнему возглавляет завод в Таллине, где работает около 1400 сотрудников, и является членом правления Ericsson Eesti.