18.04.2018, 14:29

Новым руководителем Ericsson Estonia назначен уроженец Эстонии Андрус Дурейко

 (7)
rus.delfi.ee
EST 2
Новым руководителем Ericsson Estonia назначен уроженец Эстонии Андрус Дурейко
Ericsson Estonia

Компания Ericsson (NASDAQ: ERIC) объявляет о назначении Андруса Дурейко главой Ericsson Eesti AS. Он вступил в должность 16 апреля 2018 г.
Г-н Дурейко будет отвечать за управление деятельностью Ericsson и развитие бизнеса компании на эстонском рынке. Кроме того, он сохранит свой пост руководителя направления цифровых услуг Ericsson в Финляндии и странах Балтии, а также должность члена правления Ericsson Eesti AS, которую занимает с 1999 года.


• Андрус Дурейко вступил в должность 16 апреля 2018 года;
• Он заменил Сета Лакмана, принявшего решение покинуть Ericsson.

Андреас Дурейко родился в Эстонии. Он пришел в Ericsson в 1993 году, и за годы работы в компании занимал ряд должностей. До недавнего времени он отвечал за предоставление услуг консалтинга и системной интеграции на территории Эстонии, а до этого возглавлял направление опорных и IP-сетей подразделения Ericsson на Украине.

ТОП

”Я намерен укреплять позиции компании как лидирующего технологического партнера в развертывании сетей связи пятого поколения (5G). Технологии 5G и IoT будут играть ключевую роль не только в трансформации отрасли телекоммуникаций, но и в развитии всех компаний и общества в целом. Мы — технически подкованная нация, а внедряемые в нашей стране передовые технологии и государственная политика, направленная на поддержку сектора ИКТ, помогли превратить Эстонию в одну из стран с лучшим подключением к интернету. Назначение на пост главы Ericsson в Эстонии является для меня высокой честью. Мы с моей командой будем оказывать клиентам поддержку во внедрении инноваций и поможем в полной мере использовать огромные преимущества, которые обеспечивают технологии 5G и IoT”, — комментирует глава Ericsson Eesti AS Андрус Дурейко.

О компании ERICSSON
Ericsson помогает операторам использовать все возможности коммуникационных технологий. Компания предоставляет решения и технологии для сетей связи, цифровые услуги, услуги по расширенной технической поддержке и обслуживанию сетей, а также поддерживает развитие новых направлений бизнеса. Мы помогаем клиентам создавать цифровые услуги, повышать эффективность бизнеса и находить новые источники дохода. Инвестиции Ericsson в сервисы голосовой связи и мобильного широкополосного доступа приносят пользу миллиардам людей из разных стран мира. Акции компании котируются на бирже NASDAQ в Стокгольме и бирже NASDAQ в Нью-Йорке.
Более подробная информация доступна на сайте www.ericsson.com

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson
www.youtube.com/ericsson

Г-н Дурейко заменит Сета Лакмана (Seth Lackman), который решил покинуть Ericsson. ”Я с удовольствием отработал в Ericsson 24 года и сейчас намерен решать новые задачи за пределами компании. С большим удовольствием передаю бразды правления Андрусу. Я уверен, что оставляю компанию в хороших руках и желаю успехов Андрусу и его команде”, — комментирует Сет Лакман.

Г-н Лакман пришел в подразделение Ericsson в Финляндии в 1994 году, и два года спустя перевелся в Эстонию. Он занимал должность финансового и коммерческого директора, в дополнение к которой в 2011 году был назначен главой Ericsson Estonia. Он также входил в правление компании и был членом совета Ассоциации информационных технологий и телекоммуникаций Эстонии (ITL).

В Эстонии расположен завод Ericsson, и эстонское подразделение компании играет важную роль в обеспечении доступа к мобильным технологиям для операторов из разных стран мира. Ларс Оттосон (Lars Ottoson) по-прежнему возглавляет завод в Таллине, где работает около 1400 сотрудников, и является членом правления Ericsson Eesti.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Салон красоты обратил пенсионерку-инвалида в кредитное рабство, оставив на жизнь всего 60 евро в месяц

18.04.2018
Салон красоты самовольно указал в качестве дохода пенсионерки-инвалида сумму, в шесть раз превышающую действительную, чтобы она смогла взять кредит для проведения косметических процедур. Владелец Liisi.ee фирма AS Koduliising смотрела на обман сквозь пальцы, пишет Eesti Eskpress.
Подробнее


Дивиденды vs зарплата. 1500 фирм получат письмо от налоговой

18.04.2018
Генеральный директор Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд сказал, что они отметили для себя 1500 фирм, владельцы которых либо только выводят дивиденды, либо выплачивают зарплату в минимальном размере.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-20% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
151,20 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
-20% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
95,20 €

ВИДЕО DELFI: "Утиная охота" в Русском театре. В главной роли - Александр Ивашкевич

18.04.2018
19 апреля в Русском театре состоится премьера спектакля “Утиная охота” по пьесе Александра Вампилова. Главную роль, роль Зилова исполняет Александр Ивашкевич. В чем особенность этого спектакля? Тяжело ли вжиться в роль противоречивого персонажа? Смотрите репортаж Delfi!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

ТОП 5: откройте для себя Эстонию и проведите мини-отпуск в спа
Небольшое весеннее расслабление пойдет всем на пользу, а лучшее место для этого, конечно же, спа. Привлекает ли вас столичный шум или гул летней столицы? Или скучаете по Хаапсалу, Тойла или Тарту? Спа ждет вас!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ТОП-10: Предприятия с лучшим обслуживанием в Эстонии

18.04.2018
В марте — месяце образцового обслуживания — проводилась общереспубликанская кампания ”Kiida teenindajat” (”Похвали обслуживающий персонал”). В ходе кампании поступило около 46 500 благодарственных откликов клиентов, на основании которых были определены предприятия с самой высокой культурой обслуживания в 2018 году, сказано в пресс-релизе.
Подробнее

Новым руководителем Ericsson Estonia назначен уроженец Эстонии Андрус Дурейко

18.04.2018
Компания Ericsson (NASDAQ: ERIC) объявляет о назначении Андруса Дурейко главой Ericsson Eesti AS. Он вступил в должность 16 апреля 2018 г.
Г-н Дурейко будет отвечать за управление деятельностью Ericsson и развитие бизнеса компании на эстонском рынке. Кроме того, он сохранит свой пост руководителя направления цифровых услуг Ericsson в Финляндии и странах Балтии, а также должность члена правления Ericsson Eesti AS, которую занимает с 1999 года.
Подробнее

ВИДЕО: Вы только посмотрите! Озорные гримасы Юри Ратаса рассмешили пользователей соцсети

18.04.2018
В Facebook молниеносно распространяется видео с премьер-министром Юри Ратасом на инфочасе Рийгикогу. Ратас никак не может оставаться серьезным во время речи Кадри Симсон и веселит публику в зале странными движениями и гримасами.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ