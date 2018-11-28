Новым руководителем Elron станет Мерике Сакс
Совет железнодорожной компании Elron утвердил во вторник своим новым руководителем Мерике Сакс, которая вступит в должность 7 января будущего года.
Совет железнодорожной компании Elron утвердил во вторник своим новым руководителем Мерике Сакс, которая вступит в должность 7 января будущего года.
По словам председателя совета Elron Сийри Одратс-Кони, Мерике Сакс является руководителем с сильным стратегическим мышлением и хорошей аналитической способностью, располагающим продолжительным опытом высшего руководства в публичном секторе, а также в советах государственных коммерческих объединений и целевых учреждений.
„Elron — предприятие с хорошим содержанием и управлением”, — сказала Сакс. „Жители Эстонии — великолепные железнодорожные пассажиры, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы Elron и в дальнейшем соответствовал ожиданиям пассажиров. Новым вызовом для нас станет строительство железнодорожного пути Рийзиепере-Турба, и, может быть, нам также удастся в будущем вывести на маршруты некоторые новые поезда”.
Ранее Мерике Сакс работала исполнительным директором Эстонского центра стандартов, директором услуг Торгово-промышленной палаты Эстонии, руководителем отдела экономического развития Министерства экономики и коммуникаций, вице-канцлером и канцлером внутреннего рынка.
Конкурс на замещение должности был проведен фирмой по поиску персонала Fontes. В публичном конкурсе участвовал 51 кандидат. Прежний председатель правления Elron Олле Тишлер в конце сентября ушел в отставку по собственному желанию.
Elron — государственное предприятие, оказывающее быструю, удобную, безопасную и экологичную услугу общественного транспорта электро- и дизельными поездами на всех железнодорожных маршрутах Эстонии.
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