Новым руководителем Elron станет Мерике Сакс

По словам председателя совета Elron Сийри Одратс-Кони, Мерике Сакс является руководителем с сильным стратегическим мышлением и хорошей аналитической способностью, располагающим продолжительным опытом высшего руководства в публичном секторе, а также в советах государственных коммерческих объединений и целевых учреждений.

„Elron — предприятие с хорошим содержанием и управлением”, — сказала Сакс. „Жители Эстонии — великолепные железнодорожные пассажиры, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы Elron и в дальнейшем соответствовал ожиданиям пассажиров. Новым вызовом для нас станет строительство железнодорожного пути Рийзиепере-Турба, и, может быть, нам также удастся в будущем вывести на маршруты некоторые новые поезда”.

Ранее Мерике Сакс работала исполнительным директором Эстонского центра стандартов, директором услуг Торгово-промышленной палаты Эстонии, руководителем отдела экономического развития Министерства экономики и коммуникаций, вице-канцлером и канцлером внутреннего рынка.

Конкурс на замещение должности был проведен фирмой по поиску персонала Fontes. В публичном конкурсе участвовал 51 кандидат. Прежний председатель правления Elron Олле Тишлер в конце сентября ушел в отставку по собственному желанию.

Elron — государственное предприятие, оказывающее быструю, удобную, безопасную и экологичную услугу общественного транспорта электро- и дизельными поездами на всех железнодорожных маршрутах Эстонии.