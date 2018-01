Новым руководителем Altia Eesti AS стал Имре Авало

Foto: Altia Eesti AS

Новым руководителем производителя и импортера алкогольных напитков Altia Eesti AS стал Имре Авало, в сферу ответственности которого входит развитие деятельности предприятия на рынках Эстонии и Латвии.

Altia Eesti AS — второй по размеру производитель алкоголя в Эстонии, которому принадлежат такие известные торговые марки, как Saaremaa Vodka и Koskenkorva Vodka.

”Рынки Эстонии и Латвии тесно переплетены между собой — как в том, что касается трансграничной торговли, так и в части потребительского поведения. Поэтому Altia стремится смотреть на рынки этих стран как на единой целое. Так можно лучше понять предпочтения потребителей и иметь возможность предлагать клиентам лучшее обслуживание. Также мы считаем важным продвижение ответственного потребления алкогольных напитков, чтобы поддержать тенденцию прошлых лет, когда качество стало важнее количества”, — сказал Имре Авало, член правления и коммерческий директор Altia Eesti AS.

”Имре — признанный специалист в секторе продуктов питания и напитков. Я уверен в том, что он сможет оптимальным образом применить накопленный опыт. Цель — развить портфель продукции Altia и обслуживание клиентов в меняющейся рыночной ситуации”, — отметил Кари Килпинен, вице-президент Altia Group.

”Приграничная торговля и закупки алкоголя — обычное явление на Северных и Балтийских рынках. Датчане покупают в Германии, шведы — в Дании, норвежцы — в Швеции. Приграничная торговля развивается по оси Финляндия-Эстония-Латвия. При этом важную роль играет продуманная акцизная политика, призванная поддержать умеренное потребление алкоголя и обеспечить налоговые поступления. Нынешняя акцизная политика Эстонии таких целей не достигает”, — сказал Авало.

Окончивший Таллиннский технический университет по специальности экономики Имре Авало — профессионал в сфере продаж с многолетним опытом работы на ведущих позициях в секторе пищевой промышленности. До того, как прийти работать в Altia Eesti AS, Авало занимал должность директора по продажам AS Prike, а еще раньше на протяжении 8 лет был менеджером по продажам Saku Õlletehas, в частности в течение полутора лет выполнял задачи члена проектной команды Carlsberg в Прибалтике, Италии, Германии, Хорватии и Финляндии. До Saku Õlletehas Авало работал в сфере продаж в AS Jalajälg.