Новым названием объединенного банка Nordea и DNB будет Luminor

Новым названием объединенного банка Nordea и DNB в Балтии будет Luminor. Объявление бренда станет еще одним важным шагом на пути к созданию нового банка.

”Сегодня мы объявили новый бренд объединенного банка. Название бренда Luminor содержит обещание клиентам и сотрудникам стать современным и предприимчивым банком, который создается на основе балтийского подхода к стилю жизни и бизнесу, чтобы создавать лучшее будущее. Наше представление о будущем — стать лучшим клиент ориентированным банком в Балтии”, — комментирует Нилс Мелнгайлис, председатель совета нового банка.

”Мы создаем не только новый бренд, но и новый банк. Это уникальная возможность работать так, как этого хотим мы сами, объединяя наш профессиональный опыт с особым подходом к взаимоотношениям с клиентами”, — отметил Эркки Раасуке, председатель правления нового банка.

Он добавил: ”Заботясь о высоком качестве и ценностях, мы хотим, чтобы в основе деятельности нового банка лежали три ключевых принципа: люди на первом месте, качество во всем и четкий фокус. Это будет обещание бренда банка всем нашим заинтересованным сторонам”.

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Бренд нового банка создан в тесном сотрудничестве с всемирно известным агентством брендовых консультаций FutureBrand, которое находится в Лондоне.

”Название нового бренда Luminor сочетает в себе две самые сильные черты нашего бренда, бизнеса и банка. Первая часть нового названия выражает нашу цель — создавать лучшее будущее. Lumi — это корень латинского слова, которое означает ”свет”. Именно такими мы хотим быть для наших клиентов — частных лиц, предприятий, общества в целом и стран, в которых мы будем представлены и будем работать — заметным знаком перемен к лучшему, указывающим путь к лучшему будущему.

Часть названия банка –Nor отдает должное глубоким корням наших материнских организаций — скандинавских банков, и в более широком смысле — странам, в которых мы живем и работаем. Nor– это производное от слова ”Скандинавия”. Это страны, которым удалось создать одну из самых стабильных банковских систем в мире и которые могут гордиться высокими стандартами обслуживания клиентов. Мы объединили эти качества в одном слове, которое станет своего рода проводником для наших клиентов и коллег, напоминая о том, что и почему мы представляем”, — отметил Фредди Бэйвесток, старший стратегический директор компании FutureBrand.

Процесс объединения банков зависит от решений и условий, принятых регуляторами. Планируется, что сделка объединения может состояться во втором квартале 2017 г. До получения всех необходимых подтверждений и решений банки продолжат работать как независимые предприятия, конкурирующие между собой.

До заключения сделки объединения оба банка продолжают работать под имеющимися брендами; новый бренд после объединения будет вводиться постепенно.