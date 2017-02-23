Новым главой EAS станет Ало Иваск

Совет Фонда развития предпринимательства (EAS) в среду единогласно проголосовал за избрание новым председателем правления EAS бывшего председателя правления Kesko Senukai Ало Иваска, который вступит в должность с 20 марта, пишут "Деловые Ведомости".

Ранее Иваск руководил сетью строительных магазинов Kesko Senukaid (бывший Rautakesko) в Эстонии и Латвии. С Иваском заключен контракт на четыре года.

"В финальный тур вышли пять сильных кандидатов. Взвешенность и целеустремленность — это качества Иваска как топ-менеджера сейчас очень нужны EAS", — сказал председатель совета фонда Эрки Мелдер.

В ноябре 2016 года предыдущий председатель правления EAS Ханно Томберг был отозван со своей должности после скандала с финансированием хутора Эрма.