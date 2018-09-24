24.09.2018, 14:48

Новым директором центра развития туризма EAS стал человек, ранее трудившийся в совершенно иной сфере

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rus.delfi.ee
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EASi turismiarenduskeskuse direktor Margus Sameli
EASi turismiarenduskeskuse direktor Margus SameliFoto: EAS

Новым директором центра развития туризма при Фонде содействия развитию предпринимательства (EAS) стал Маргус Самели, который ранее трудился в совершенно иной сфере.

По словам председателя правления EAS Ало Иваска, Самели был выделен среди остальных кандидатов ввиду своего целостного подхода к сфере туризма. ”Маргус осознает, насколько наряду с маркетингом важна инфраструктура и качество туристических услуг, что при развитии туризма является очень важным фактором”, — отметил Иваск.

Сам Самели сказал, что если область коммуникации, в которой он работал ранее, являясь главой Dentsu Aegis Network Baltikum, крайне динамичная и полна технологических инноваций и аналитики, то в сфере туризма этого еще больше. Также он отметил, что поскольку вся индустрия туризма основывается на людях, то его предыдущий опыт в коммуникационной сфере также пойдет лишь на пользу.

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