Новым членом совета Eesti Energia стала Кайе Карниол

Согласно решению общего собрания, членом совета Eesti Energia была назначена руководитель отдела государственного имущества Министерства финансов Кайе Карниол. Также общее собрание приняло решение отозвать из совета прежнего председателя совета Эркки Раазуке и члена совета Мярта Вооглайда, а с 28 февраля — и члена совета Меэлиса Виркебау.

У Кайе Карниол высшее образование в сфере управления бизнесом. Раньше она руководила отделом финансового аудита Госконтроля, а также работала в Pricewaterhouse Coopers. Кайе Карниол также являлась членом аудиторского комитета Eesti Energia с 2013 года, она управляет аудиторским комитетом с сентября 2015 года.

Руководивший советом Eesti Energia с сентября 2014 года Эркки Раазуке сообщил об уходе из совета Eesti Energia в ноябре прошлого года в связи с переходом на должность руководителя балтийского региона банка Nordea и DnB с 2017 года. Мярт Вооглайд сообщил о своем желании покинуть совет Eesti Energia в конце 2016 года. Правительство сообщило о том, что с марта Меэлис Виркебау будет выполнять обязанности государственного примирителя.

Обязанности председателя совета Eesti Energia сейчас выполняет член совета и канцлер Министерства финансов Вейко Тали. В совет входят в данный момент помимо Тали также Меэлис Виркебау, Раннар Васильев, Данель Туусис, Антс Паулс и Вяйно Калдоя. Совет Eesti Energia — это орган управления, который планирует деятельность концерна и организует управление, а также осуществляет надзор за деятельностью правления.