Новым членом правления Eesti Gaas стал Калев Рейльян
Совет AS Eesti Gaas принял решение выбрать четвертым членом правления предприятия Калева Рейльяна, который занял эту должность в начале января, значится в пресс-релизе.
Совет AS Eesti Gaas принял решение выбрать четвертым членом правления предприятия Калева Рейльяна, который занял эту должность в начале января, значится в пресс-релизе.
С 1 января 2019 года в качестве члена правления Eesti Gaas к работе приступил Калев Рейльян. Он отвечает за сферу сжиженного природного газа (LNG) и за внешние рынки.
По словам председателя совета AS Eesti Gaas Айна Хансшмидта, в прошлом году предприятие существенно разнообразило свой портфель, и одной из целей в новом году является расширение на энергетические рынки соседних стран. ”Прошлый год был для Eesti Gaas годом больших инвестиций и новых проектов: мы заказали строительство бункеровщика LNG и построили под Пярну комплекс солнечных электростанций. Целью на новый год для нас является географическое расширение, поскольку возникает единый газовый рынок Эстонии, Латвии и Финляндии”, — сказал Хансшмидт.
”В свете поставленных целей мы решили пополнить сильную команду Eesti Gaas новым членом — Калевом Рейльяном, который будет отвечать за развитие сферы LNG и продвижение на внешние рынки”, — отметил председатель совета AS Eesti Gaas, добавив, что Калев Рейльян является топ-менеджером с продолжительным международным опытом.
В 2016-2018 годах Калев Рейльян был директором по технологиям и руководителем подразделения Х компании Telia, а до этого — директором по технологиям и членом правления финского предприятия Sonera. Рейльян окончил университет TalTech по специальности управления бизнесом и получил степень магистра в швейцарском международном университете IMD.
Теперь в правление Eesti Gaas входят четыре члена: Антс Ноот, Рауль Котов, Маргус Каазик и Калев Рейльян. Компания Eesti Gaas на 100% принадлежит эстонскому капиталу. Собственником предприятия является инвестиционная фирма Infortar.
Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG). Кроме того, предприятие продает электроэнергию и занимается развитием различных решений в области производства энергии. У компании Eesti Gaas 48 000 клиентов и 230 работников.
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