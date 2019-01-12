Новым членом правления Eesti Gaas стал Калев Рейльян

С 1 января 2019 года в качестве члена правления Eesti Gaas к работе приступил Калев Рейльян. Он отвечает за сферу сжиженного природного газа (LNG) и за внешние рынки.

По словам председателя совета AS Eesti Gaas Айна Хансшмидта, в прошлом году предприятие существенно разнообразило свой портфель, и одной из целей в новом году является расширение на энергетические рынки соседних стран. ”Прошлый год был для Eesti Gaas годом больших инвестиций и новых проектов: мы заказали строительство бункеровщика LNG и построили под Пярну комплекс солнечных электростанций. Целью на новый год для нас является географическое расширение, поскольку возникает единый газовый рынок Эстонии, Латвии и Финляндии”, — сказал Хансшмидт.

”В свете поставленных целей мы решили пополнить сильную команду Eesti Gaas новым членом — Калевом Рейльяном, который будет отвечать за развитие сферы LNG и продвижение на внешние рынки”, — отметил председатель совета AS Eesti Gaas, добавив, что Калев Рейльян является топ-менеджером с продолжительным международным опытом.