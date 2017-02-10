Новый завод в Палдиски найдет применение некачественной кильке и салаке

Завод по производству рыбьего жира и рыбной муки, строительство которого должно завершиться к осени этого года, сможет перерабатывать значительную часть местного улова кильки и салаги, пишет Maaleht.

”Этот хорошо подготовленный, большой и объемный проект вступил в стадию, когда на следующей неделе мы сможем начать работы на строительной площадке”, — сказал член правления Центрального союза производителей рыбной продукции Март Ундрест. Изначально строительство планировать завершить к концу прошлого года, но сроки сдвинулись.

”На масштабные проекты неизбежно уходит много времени, уже на этапе поиска подходящего земельного участка”, — отметил он и добавил, что речь идет о совершенно новой области.

”До этого мы занимались ловлей и обработкой рыбы для употребления в пищу человеком. Производство рыбьего жира и муки — совершенно новая отрасль, поэтому нам предварительно пришлось изучить много информации”, — сказал Ундрест.

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Несмотря на то, что основная цель строительства завода заключалась в том, чтобы найти применение непригодной для употребления в пищу кильке и салаке невысокого качества, производство также посодействует росту конкуренции, что позволит рыбакам спрашивать за поставляемое сырье более высокую цену.

Ундрест пояснил, что сейчас ввиду российского эмбарго все производители продают кильку и салаку преимущественно на Украину. Когда завод в Палдиски начнет свою работу, в связи с увеличением спроса вырастут и цены на сырье, и рыбакам более не придется отдавать рыбу по дешевке.

По его словам, завод сможет принимать около 25 000 тонн рыбы ежегодно. Принимая во внимание отведенную на этот год квоту в размере 65 000 тонн, можно говорить о существенной доле на рынке.

Строительство обойдется примерно в 10 млн евро, из которых 6 млн евро составляют средства Европейского фонда по развитию морского дела и рыболовства. Работу на предприятии получат 25 человек. Общая площадь здания составит 4500 м2, высота - 18 м.