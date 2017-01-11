Согласно законопроекту, в дальнейшем договорные перевозки можно будет осуществлять только на автомобиле, в документах на который водитель записан как владелец или ответственный пользователь.

На фоне смены правительства и произошедших из-за этого в парламентских комиссия рокировок Комиссия по экономике корпела над изменением Закона об общественном транспорте, или так называемым законопроектом Uber, пишет Eesti Päevaleht. Результат — множество изменений по сравнению с предыдущими версиями. Одно из самых важных больше не разрешает использовать для оказания услуги совместного использования транспортного средства арендованные автомобили.

Предыдущая версия была представлена общественности в ноябре. Выяснилось, что для договорных перевозчиков собираются ввести предел оборота в 16 000 евро. За это время прошло много заседаний Комиссии по экономике и, образно говоря, каждый раз на столе была новая переделанная версия законопроекта.

Из последней версии предел оборота в 16 000 евро исчез. По словам члена Комиссии по экономике Сийма Кийслера (IRL), это было бы нецелесообразно. "Это нужно было бы постоянно проверять. Если человек осуществляет перевозки и, например, в начале декабря предел достигнут и он не имеет право работать таксистом, то что он должен делать?" — пояснил Кийслер, почему отказались от предела.

Но вместо предела оборота теперь новые ограничения. "У осуществляющего договорные перевозки водителя должны быть водительские права по меньше мере категории B, и он должен быть владельцем или ответственным пользователем используемого автомобиля", — сказано в законопроекте. Это означает, что если, например, имеющийся в семье автомобиль хочет использовать для договорных перевозок супруг, который не записан в документах на автомобиль как ответственный пользователь, он не может этого делать.

Исполнительный директор Uber Eesti Энн Метсар сказал, что каждое ограничение должно выполнять интересы общественности. "Мы не видим, чтобы данное ограничение это делало. Требование, чтобы водитель был владельцем или ответственным пользователем, ограничивает доступность услуги", — сказал он.

Руководитель Taxify Eesti Стив Трууметс также отметил, что ограничение неразумно, потому что с ним даже члены одной семьи не могут совместно использовать свой автомобиль. "Договорные перевозки могли бы осуществлять все водители, у которых есть следующее из правил Евросоюза законное основание для использования автомобиля", — сказал он.

В случае названного изменения еще важнее то, что для оказания услуги совместного использования транспортного средства больше нельзя использовать арендованные автомобили. Uber, у которого нет аренды автомобилей, это не касается, но касается Taxify, часть бизнеса которой и состоит в предложении автомобилей тем, у кого нет своей машины, но кто хотел бы подзаработать денег перевозкой клиентов.

Трууметс не сказал, как именно исчезновение возможности аренды автомобилей повлияло бы на бизнес Taxify. "Мы хотим предлагать водителям приличные автомобили по лучшей цене, чтобы водители хорошо зарабатывали и клиенты получали услугу перевозки по разумной цене, — сказал он. — Мы дождемся принятия нового закона и затем найдем подходящее законное решение, чтобы продолжить сдачу автомобилей в аренду, сами или с помощью своих партнеров".

Четыре ключевых вопроса

Кийслер признал, что с ограничением на собственность действительно проблемы, потому что, например, и студент, который хотел бы после лекций подзаработать денег на автомобиле отца (в документах на который он не записан как ответственный пользователь), не мог бы это делать. По словам Кийслера, сейчас остаются четыре ключевых вопроса: ограничение на оборот, ограничение на собственность, ограничение на форму предпринимательства и разрешить ли оплату наличными или нет.

"Это и есть вопрос о том, в чем тогда разница между договорными перевозками и таксоизвозом. Инициаторы усиленно подчеркивали, что закон введет в употребление личные автомобили людей, которые стоят дома, так что ресурс используют, — сказал он. — Если в рамках договорных перевозок мы по сути предусматриваем таксоизвоз, то вопрос, не создаем ли мы этим сами нечестную конкуренцию, давая кому-то право заниматься по сути таксоизвозом, но так, что требования не такие же, как у такси".

Нынешняя версия законопроекта разрешает осуществлять договорные перевозки как физическому, так и юридическому лицу. IRL предложила, чтобы это право все-таки оставалось только для физических лиц. Кийслер подчеркнул, что именно для того, чтобы четко различать договорные перевозки и таксоизвоз.

По оценке члена правления Tulika Takso Мати Саара, отданный в производство весной законопроект рассматривал конкретные принципы, чтобы договорные перевозки отличались от таксоизвоза. А в случае новой версии уже непонятно, что вообще регулируют.

"По сути, согласно написанному, речь идет об одном ответвлении таксоизвоза, где действовали бы другие требования, чем у таксоизвоза, — констатировал он. — Заслуживает внимания единственное подчеркнутое отличие от таксоизвоза: можно заказывать только посредством ИТ-платформы. Это утверждение совсем не верное, потому что аналогичную услугу можно заказать и в случае большинства таксофирм".