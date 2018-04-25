25.04.2018, 17:15

Новый закон приведет к повышению цен на топливо, а некоторые авто не смогут заправляться 95-м бензином

 (124)
rus.delfi.ee
EST 187
Kütuse tankimine
Kütuse tankimineFoto: Anni Õnneleid

1 мая в силу вступает новый закон о жидком топливе, который обязывает продавцов добавлять к бензину и дизелю биокомпопент. Для потребителя это означает рост цент, а для некоторых еще и то, что через год они уже не смогут использовать 95-й бензин для заправки своего авто.

Руководитель отдела моторного топлива Circle K Аво Попп пояснил, что изменения будут следующие:

май 2018
-бензин 95 получит маркировку 95E5 и 5% будет составлять биотопливо
-бензин 98 останется без изменений
-дизельное топливо получит маркировку D B3.5 и будет содержать 3,5% биотоплива

апрель 2019
-бензин 95E5 превратится 95E10 с 10% содержанием биотоплива
-бензин 98 останется без изменений
-дизельное топливо D B3.5 превратиться в D B7 и будет содержать 7% биотоплива

По словам Поппа, все водители смогут пользоваться топливом 95E5 , а вот использовать 95E10 смогут уже только те, у кого это будет позволять мотор. ”Для каждой марки — своя логика”, — сказал он.

Более подробную информацию можно получить на сайте Департамента шоссейных дорог.

Также отличительной особенностью биотоплива является повышенная чувствительность к воде. ”Для потребителя это означает, что ездить с пустым баком будет нежелательно, поскольку вода может попасть в мотор”, — отметил Попп.

По его словам, закон принесет с собой и рост цент. ”Можно предположить, что стоимость топлива вырастет на пару центов, поскольку производство биотоплива более затратно. Точная цифра будет определена конкуренцией”, — заключил он.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Прошедшая химиотерапию женщина захотела стать матерью. Не владеющая эстонским гинеколог направила ее на стерилизацию

25.04.2018
Она победила рак. Она больше всего хотела знать, возможно ли еще стать матерью после химиотерапии. Врач рекомендовала стерилизацию без всяких обследований, пишет Delfi Rahva hääl.
Подробнее


Новый закон приведет к повышению цен на топливо, а некоторые авто не смогут заправляться 95-м бензином

25.04.2018
1 мая в силу вступает новый закон о жидком топливе, который обязывает продавцов добавлять к бензину и дизелю биокомпопент. Для потребителя это означает рост цент, а для некоторых еще и то, что через год они уже не смогут использовать 95-й бензин для заправки своего авто.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Смотрите, какие продукты были признаны победителями конкурса ”Лучший эстонский продукт питания 2018”

25.04.2018
Сегодня был объявлен продукт-победитель конкурса ”Лучший продукт питания Эстонии 2018”: это кусочки клариевого сома холодного копчения в масле от предприятия M.V.Wool из Харьюмаа.
Подробнее


-20% Meeste käekell Police D-JAY PL.14835JSB/02
189,- €
151,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106652001
135,- €
81,- €
-20% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
127,20 €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
143,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Сборная Эстонии сломала на последней минуте Румынию

25.04.2018
В третьем туре чемпионата мира по хоккею среди команд дивизиона 1В сборная Эстонии в упорной борьбе одолела в Каунасе Румынию - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Победную шайбу за 53 секунды до конца встречи забросил Рихо Эмбрих.
Подробнее

ФОТО: Норвежские кронпринц и кронпринцесса встретились с президентом ЭР и посадили дуб в Кадриорге

25.04.2018
Норвежский кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит прибыли сегодня в Эстонию с официальным визитом, проводящимся 25-26 апреля в рамках поездки по странам Балтии. Визит связан со столетием независимости Эстонии, Латвии и Литвы.
Подробнее

”Кто кого?” на ETV+: Андрей Коробейник против Мартина Репинского

25.04.2018
Через три года изменится формула расчета государственной пенсии по старости, что вызывает немало недовольства и споров. Противники реформы считают, что новая система лишит молодежь мотивации получать хорошее образование и будет способствовать выплатам зарплат в конвертах.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Нарва попрощалась с убитой матерью двоих детей

25.04.2018
Сегодня утром в храме Нарвской иконы Божией Матери прошло отпевание 42-летней Елены, убитой мужем в минувшую субботу в принадлежащем ей салоне красоты. Похоронили Елену на кладбище Нарва-Йыэсуу, рядом с ее первым супругом, Андреем.
Подробнее