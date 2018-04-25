Новый закон приведет к повышению цен на топливо, а некоторые авто не смогут заправляться 95-м бензином

1 мая в силу вступает новый закон о жидком топливе, который обязывает продавцов добавлять к бензину и дизелю биокомпопент. Для потребителя это означает рост цент, а для некоторых еще и то, что через год они уже не смогут использовать 95-й бензин для заправки своего авто.

Руководитель отдела моторного топлива Circle K Аво Попп пояснил, что изменения будут следующие:

май 2018

-бензин 95 получит маркировку 95E5 и 5% будет составлять биотопливо

-бензин 98 останется без изменений

-дизельное топливо получит маркировку D B3.5 и будет содержать 3,5% биотоплива

апрель 2019

-бензин 95E5 превратится 95E10 с 10% содержанием биотоплива

-бензин 98 останется без изменений

-дизельное топливо D B3.5 превратиться в D B7 и будет содержать 7% биотоплива

По словам Поппа, все водители смогут пользоваться топливом 95E5 , а вот использовать 95E10 смогут уже только те, у кого это будет позволять мотор. ”Для каждой марки — своя логика”, — сказал он.

Более подробную информацию можно получить на сайте Департамента шоссейных дорог.