11.08.2017, 07:00

Новый закон позволит совершать в интернет-магазинах покупки и без кредитных карт


rus.delfi.ee
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Новый закон позволит совершать в интернет-магазинах покупки и без кредитных карт
Foto: Vida Press

На сегодняшнем заседании правительство одобрило законопроект, который в целях увеличения конкуренции позволит при совершении платежей пользоваться также услугой инициации платежа и информации о состоянии счета.

Первая услуга позволит совершать покупки в интернет-магазинах даже при отсутствии возможности воспользоваться кредитной картой или банковской ссылкой. Услуга инициации платежа позволяет инициировать через платежное учреждение перевод и информировать торговца о совершении платежа. Вторая услуга позволит клиенту получать сводную информацию о своем финансовом состоянии в разных банках. В целях защиты интересов клиентов новые услуги смогут предоставлять только предприятия, имеющие разрешение Финансовой инспекции.

Также в отношении интернет-платежей будут внедрены соответствующие требования по безопасности, в связи с чем сократиться область использования паролевых карт.

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