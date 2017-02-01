Новый закон даст самоуправлениям право ограничивать время продажи алкоголя в барах

Законопроектом ужесточат и правила рекламы алкоголя. Полностью исчезнет реклама алкоголя из социальных сетей.

Подготовленный в Министерстве социальных дел проект Закона об изменении законов об алкоголе и рекламе устанавливает более строгие правила продажи и рекламы алкоголя, пишет Eesti Päevaleht. Помимо того, что телерекламу сделают лаконичнее, по новому закону самоуправлениям дадут разрешение решать, до какого времени тот или иной бар может продавать алкогольные напитки.

Также новый закон разрешает для защиты общественного порядка ограничить время торговли алкогольными напитками в предприятии общественного питания в предписанный Законом об общественном порядке промежуток времени. 56 статья этого же закона устанавливает запрет на создание чрезмерного шума и световых эффектов и загрязнение, согласно которому в любом месте, кроме общественного, в промежуток времени с 22:00 до 6:00 (в ночь перед выходным днем с 00:00 до 7:00) запрещено продолжительно или неоднократно создавать значительно беспокоящие другое лицо шум или световые эффекты.

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"Предприятиями общественного питания также являются бар, трактир, ночной клуб и т. д. У самоуправления появится право в указанный промежуток времени ограничить торговлю алкоголем в этих заведениях", — отметила советник отдела здоровья населения Министерства социальных дел Трийну Тяхт. Таким образом, городские власти могут, например, с полуночи положить конец пятничному вечеру в пабе.

Алкоголь не останется невыпитым

Руководитель сети пабов St. Patrick’s Прийт Вахе сказал, что и без этого закона таллиннские городские власти хотят ограничить время работы баров на улице Суур-Карья. Поскольку сейчас правомерность постановления взвешивается в суде, бары открыты на тех же основаниях, что и другие таллиннские предприятия общественного питания и развлечения.

"Предоставление такого права позволит чиновникам местного самоуправления принимать довольно субъективные решения. Например, создавать определенным предприятиям более выгодные условия, чем другим, парализовать предпринимательство в конкретных районах или зданиях, чтобы таким образом повлиять на ценность недвижимости", — рассудил Вахе. Субъективные решения самоуправлений могут принести неустойчивость и в инвестиции сферы деятельности.

Того же мнения владелец бара Dubliner в Старом городе Таллинна Мадис Вайкмаа. "Если какой-то закон действительно примут, он должен действовать для всех и обращаться со всеми равным образом. Если сейчас местным самоуправлениям дадут право кому-то запрещать и кому-то разрешать продажу алкоголя, то я не знаю, по каким параметрам они будут давать эти разрешения", — сказал Вайкмаа.

Владелец и руководитель винного бара Shvips Прийт Палк сказал, что пока правила не зафиксированы, невозможно сказать, каково реальное влияние изменения закона. "Я не верю, что ограничение экономической деятельности выгодно для государства или города, потому что людям останется меньше работы и у государства не будет получен налоговый доход. Даже если мы очень рано закроем бар, я убежден, что алкоголь не останется невыпитым", — признал Палк.

Новым законом установят, в какой мере бутылки с алкоголем могут быть видны из окна занимающегося продажей алкоголя заведения. Согласно законопроекту, экспозиция алкогольных напитков не должна быть значительно видна за пределами места продажи.

По утверждению Министерства социальных дел, решение, изменить ли в заведении расположение полок или закрыть окна, принимать все-таки самим магазинам и барам. Алкогольные напитки не должны быть экспонированы бросающимся в глаза образом. "Например не имеется в виду ситуация, когда человек, чтобы увидеть бутылки, должен уткнуться носом в стекло. В барах большой проблемы нет, потому что в большинстве баров в окно можно увидеть прежде всего столы и посетителей. Экспозиция напитков как правило за барной стойкой, и она не бросается в глаза с улицы", — сказала Тяхт.

Строгие правила рекламы алкоголя

Законопроект об изменении Закона об алкоголе ужесточает и условия рекламы алкоголя. Запретят уличную рекламу алкоголя, и теле- и радио-реклама должна стать намного лаконичнее.

Рекламу алкоголя нельзя представлять с описанием позитивной атмосферы, и в рекламе не должно быть ни живых существ, ни анимированных неживых предметов. Разрешенным останется человеческий голос. Алкоголь нельзя связывать с вождением автомобиля, праздниками или событиями. Помимо этого как при аудиовизуальной, так и при печатной рекламе должен быть предупреждающий о влиянии алкоголя текст, причем в печатной рекламе предупреждение должно занимать пятую часть от площади рекламы.

Надзор будет осуществлять Департамент защиты прав потребителей, но каким образом будут давать оценки, например, относительно позитивной атмосферы, выяснится в ходе работы.