25.09.2018, 19:50

Новый уровень сервиса: фирма продала автомобиль без тормозов, а претензии — игнорировала

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rus.delfi.ee
EST 2
Новый уровень сервиса: фирма продала автомобиль без тормозов, а претензии — игнорировала
фото иллюстративноеArdo Kaljuvee

Вокруг продавца автомобилей DPK Invest вновь разгорелись настоящие страсти, пишет Delfi Kasulik.

В Комиссию по потребительским спорам обратились со следующим случаем. У DPK Invest весной этого года купили автомобиль Mitsubishi Pajero за 2 999 евро, а вместе с платой за договор цена составила 3 298,90 евро. Покупку финансировала фирма Mogo OÜ. Покупатель получил авто.

Торговец и покупатель заключили меж собой также и гарантийный договор, в соответствии с которым гарантия начинает действовать в случае, если потребитель позволит провести полное обслуживание транспортного средства в 15 дней. В день получения автомобиля выяснилось, что не работают тормоза, предупредительные огни мотора и тормозов изнутри были залиты черным силиконом. Коробка передач — в аварийном режиме. Покупатель отвез машину назад, для приема обратно ему сделали ценовое предложение: 1 500 — 1 800 евро.

Потребитель подал заявление об аннулировании договора купли-продажи финансировавшей сделку Mogo OÜ. Фирма объяснила, что данное заявление следует подать продавцу. Покупатель так и поступил, однако, продавец ему не ответил. Тогда покупатель направился в Комиссию по потребительским спорам. В соответствии с заявлением, он желал получить назад деньги за авто и за договор. Всего 3 298 евро и 90 центов. Он согласен также на замену авто на ту же сумму.

Комиссия постановила: требования потребителя — удовлетворить.

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