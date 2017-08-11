Новый тренд: как превратить фото в страшилку

Магазины приложений предлагают тысячи решений, которые делают снимки более красивыми. И вот в противовес им социальные сети охватило новое поветрие — поделиться с друзьями максимально уродливыми фото. Директор по продукции Tele2 Катрин Арон расскажет о трех приложениях, которые сейчас набирают всё большую популярность и готовы превратить ваши фото и видео в настоящий кошмар, значится в пресс-релизе.

BitCam — это приложение для тех, кто склонен к ностальгии. Оно придаст снимкам допотопный вид начала компьютерной эпохи. ”Сегодня такие ”старомодные” фильтры очень популярны, и снимки выглядят действительно круто. Однако в данном случае, как мне кажется, разработчики несколько перегнули палку: изображение плохо читается, а объект съемки выглядит чересчур дурно”, — считает Арон.

Glitche — исказит сделанные снимки, снабдив их эффектом разбитого экрана. ”Это, конечно, дело вкуса: выложить за приложение один евро и получить ужасный конечный результат. Но так, вероятно, и было задумано разработчиками”, — комментирует Арон.

Fisheye — эффект ”рыбий глаз” часто используют фотографы, и его, кстати, можно добиться с помощью обычной телефонной камеры. Но приложение обеспечивает явный перебор, безжалостно превращая потенциально хорошее фото в тихий ужас.

Как найти хорошее приложение?

Сегодня предлагается великое множество фотоприложений, и отыскать хорошее — непростая задача. Директор по продукции Tele2 дает несколько советов, которые помогут выбрать достойное приложение для обработки снимков.

Узнайте, какие приложения пользуются популярностью, а также почитайте о них отзывы.

С большой долей вероятности популярное приложение будет иметь оценку выше среднего.

В интернете множество самых разных мнений и отзывов пользователей — читайте их и сразу же отбрасывайте приложения, которые часто критикуют.

Прислушивайтесь к своей интуиции. Если какой-то фильтр многие используют, а у вас к нему почему-то не лежит душа, то лучше довериться своему внутреннему голосу.