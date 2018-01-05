05.01.2018, 12:05

Новый скачок цен на топливо ожидается уже в ближайшие дни

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rus.delfi.ee
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Foto: Ilmar Saabas

Несмотря на то, что в среду, 3 января, крупные продавцы топлива в Эстонии повысили цены на три цента, это было связано не с акцизами, а с окончанием действия праздничных льготных цен, и рост акциза на бензин еще не повлиял на цены на автозаправочных станциях, поскольку пока еще имеются запасы с более низкой ставкой акциза.

"Учитывая тот факт, что цены на мировом рынке остаются на нынешнем уровне, а топливо с более низкой ставкой акциза на бензозаправочных станциях заканчивается, цены на бензин на следующей неделе могут превысить 1,3 евро", — передает rus.err.ee слова руководителя по коммуникациям компании Neste Ристо Сюллусте.

Член правления Alexela Алан Вахт сказал, что повышение цены топлива в связи с ростом ставки акцизного налога — это вопрос нескольких дней: "Ждем с напряжением, кто первым это сделает, начнет реализовывать топливо с учетом новой ставки акциза. Думаю, это вопрос ближайших дней. Это может произойти и завтра".

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Вахт отметил, что в Латвии топливо с новой акцизной ставкой продавалось уже с первых дней нового года. "То, что наш рынок ведет себя пассивно, вызвано только конкуренцией. У кого первого сдадут нервы, тот сделает это первым. За ним последуют и другие".

Цены на бензин из-за роста акциза, по мнению Вахта, вырастут примерно на 6 центов, и дело этим не ограничится, так как цены на мировом рынке растут с рождественских праздников.

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