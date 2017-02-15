Новый рекорд: годовой пассажиропоток Lux Express равен населению Эстонии

В минувшем году автобусами Lux Express на внутренних линиях воспользовались 1,1 млн пассажиров. За год пассажиропоток автобусной фирмы вырос на четверть — почти на 200 000 пассажиров.

Если в 2015 году на маршрутах по Эстонии автобусы Lux Express перевезли 920 000 пассажиров, то в минувшем году этот показатель вырос на 25%. Всего на международных и внутренних рейсах автобусы Lux Express перевезли около 2,2 млн пассажиров.

По словам председателя правления Lux Express Ханнеса Саарпуу, за увеличением пассажиропотока стоит, прежде всего, упорядочивание расписания и добавление новых отправлений. ”Для пассажира автобуса важнее всего, чтобы он прибыл в подходящее время из пункта А в пункт Б. Удобство графика — одна из центральных тем и в результатах проведенных нами исследований предпочтений клиентов. В последний год мы сделали много важных изменений с той целью, чтобы наши отправления по возможности отвечали ожиданиям пассажиров”, — сказал Саарпуу.

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Саарпуу добавил, что, несмотря на увеличение рынка автобусных перевозок Эстонии, автобусные компании конкурируют прежде всего с автомобилями. ”Эстонский пассажир ценит качество, и он согласен оставить автомобиль дома только если автобус удобный и время отправления подходящее. Мы уловили эту тенденцию заранее и предприняли необходимые действия. В прошедшем году мы сконцентрировались на улучшении расписания автобусов и привлечении еще большего числа клиентов, которые ездят с рабочими целями. И это нам удалось”, — пояснил Саарпуу. По его словам, пассажиры ценят возможность использовать время в поездке для отдыха или работы вместо того, чтобы управлять автомобилем. ”В автобусах Lux Express для этого есть прекрасные возможности”, — добавил он.

На маршруте Таллинн-Тарту количество пассажиров выросло на 22%, что стало приятным сюрпризом для автобусной компании. ”На маршруте Таллинн-Тарту в прошлом году мы предложили новую концепцию — более удобные и приватные автобусы Lux Express Lounge, чтобы привлечь прежде всего бизнес-клиентов. Это был осознанный риск, который себя оправдал. Свою роль играет также более удобный и плотный график движения — всего на этой линии наши автобусы совершают 40 отправлений ежедневно”, — рассказал Саарпуу.

Прирост в 46% показал пассажиропоток на маршруте Таллинн-Пярну. ”Благодаря изменению законодательства на линии Таллинн-Пярну мы смогли добавить новые отправления и упорядочить график движения, что принесло в итоге успех”, — добавил он. Однако, наибольший рост числа пассажиров в прошлом году произошел на маршруте Таллинн-Хаапсалу — на этой линии в минувшем году путешествовало на 188% больше пассажиров по сравнению с предыдущим годом.

Количество пассажиров Lux Express выросло и на международных маршрутах. В 2016 году за пределами Эстонии автобусами Lux Express путешествовало более 1 млн пассажиров, что на 26% больше, чем годом ранее. ”Все больше людей предпочитают современные автобусы автомобилям. На длинных международных маршрутах комфортабельность крайне важна и автобусы Lux Express в этом смысле опережают своих конкурентов”, — обосновал Саарпуу рост числа пассажиров на международных линиях.