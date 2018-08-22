22.08.2018, 20:50

Новый прогноз производителей пива: в этом году акциза поступит на 100 млн евро меньше, чем думает Минфин

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rus.delfi.ee
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Новый прогноз производителей пива: в этом году акциза поступит на 100 млн евро меньше, чем думает Минфин
Foto: Argo Ingver

Согласно новому прогнозу производителей пива, в этом году алкогольного акциза поступит 240 млн, то есть на более чем 100 млн евро меньше, чем прогнозирует Министерство финансов.

За первые шесть месяцев в госказну поступило 119 млн евро алкогольных акцизов, что на 9 млн евро меньше, чем в первом полугодии 2016 года, и на 3 млн евро меньше, чем в первом полугодии 2017 года. И это несмотря на увеличившуюся почти в несколько раз ставку.

”Опираясь на реальное поступление акцизов в первые шесть месяцев 2018 года, мы прогнозируем, что за весь год поступит около 240 млн евро. При этом годовой прогноз Министерства финансов называет цифру в 341 млн евро. К налоговой бреши добавится и недополученный налог с оборота”, — сказал исполнительный директора Союза производителей пива Пеэтер Вырк.

”За последние годы акцизные ставки увеличились в разы. Нынешняя весна и лето способствовали продажам своей погодой. Покупательская способность населения также улучшилась. Но несмотря на это, скорее всего, алкогольного акциза в этом году в абсолютных цифрах поступит меньше, чем, например, в 2016 году, когда в казну поступило 251,1 млн”, — добавил Вырк.

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