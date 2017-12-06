Новый порядок дополнительной компенсации сделает дешевле рецептурные лекарства

На сегодняшнем заседании Рийгикогу принял закон, благодаря которому с января 2018 года будет создан новый порядок дополнительной компенсации на лекарства, сообщает пресс-служба.

Создаваемая система сделает рецептурные лекарства более доступными для людей с большими расходами на лекарства и удобнее для пациентов, поскольку компенсация будет учитываться в аптеке при покупке лекарства.

”Вступающее в силу со следующего года изменение поможет десяткам тысяч людей заметно сэкономить на рецептурных лекарствах и в особенности поможет пожилым и хроническим больным”, -– сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

”Сейчас в Эстонии свыше 110 000 человек ежегодно тратит на рецептурные лекарства свыше 100 евро, несмотря на действующие льготы. Целых 15 000 человек тратят свыше 300 евро. Новый порядок значительно сократит их расходы на лекарства с нового года. Также это одно из тех важных решений, которые должны обеспечить лучшее финансирование нашей системы здравоохранения и лучшую доступность врачебной помощи”, — добавил министр.

Цель дополнительной компенсации лекарств — улучшить доступность лекарств для людей с повышенной необходимостью в лечении и с большими расходами на лекарства, возмещая им сделанные на лекарства расходы в заметно большем объеме, чем прежде.

В рамках новой системы дополнительную компенсацию будут выплачивать за расходы, превышающие 100 евро. Для расходов в диапазоне 100-300 евро предусмотрено в объеме 50% и в объеме 90% для сумм свыше 300 евро. Льготы будут автоматически учитываться в аптеке при покупке лекарства.

Для внедрения новой системы правительство приняло решение внести в бюджет компенсаций на лекарства дополнительные 3 миллиона евро и унифицировать действовавшие с 2002 года платы за рецепт в объеме 1,27 евро и 3,19 евро из расчета на 2,5 евро на рецепт.