18.02.2019, 21:30

Новый интернет-портал изобличает разницу цен на алкоголь в Эстонии и Латвии

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rus.delfi.ee
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Alkoholi müük
Alkoholi müükFoto: Anni Õnneleid

В интернете появился портал под названием Viinavaatlus, в задачи которого входит сравнение цен на алкоголь в Эстонии и Латвии.

Например, пол-литра Laua Viin в литовском SuperAlko стоит 5,19 евро, в эстонском Coop 7,49 евро, в Liviko — 7,65 евро, в Selver — 7,99 евро.

Литр Hennesy в Латвии стоит в SuperAlko 37,99 евро, а в Эстонии в Maxima 44,99 евро.

Бутылка Corona в SuperAlko стоит 0,89 евро, в Эстонии — 1,30.

Стоит отметить, что на сайте имеются данные лишь о некоторых товарах. Кто создатель сайта, неизвестно.

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