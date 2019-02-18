Новый интернет-портал изобличает разницу цен на алкоголь в Эстонии и Латвии

Например, пол-литра Laua Viin в литовском SuperAlko стоит 5,19 евро, в эстонском Coop 7,49 евро, в Liviko — 7,65 евро, в Selver — 7,99 евро.

Литр Hennesy в Латвии стоит в SuperAlko 37,99 евро, а в Эстонии в Maxima 44,99 евро.

Бутылка Corona в SuperAlko стоит 0,89 евро, в Эстонии — 1,30.

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