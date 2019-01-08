Новый год принес железнодорожникам ожидаемое повышение зарплат

Международное логистическое и транспортное предприятие Operail подписало с профсоюзами соглашение о продлении коллективного договора на 2019 год, которое предусматривает в том числе 8-процентное повышение заработной платы работников, сказано в пресс-релизе.
Помимо председателя правления Operail Рауля Тоомсалу, под коллективным договором поставили свои подписи также председатель Профсоюза железнодорожников Эстонии Олег Чубаров и председатель Профсоюза машинистов локомотивов Эстонии Райво Ромм. Договор заключили 4 января.
”Наше самое ценное достояние — наши работники, и мы должны заботиться о конкурентоспособных условиях труда для них, и в число этих условий несомненно входит и заработная плата. Я благодарю председателей профсоюзов Олега Чубарова и Райво Ромма, а также доверенных лиц за вклад в успех переговоров о продлении коллективного договора, — сказал председатель правления Operail Рауль Тоомсалу. — Прошедший экономический год, спустя долгое время, был прибыльным для предприятия, и в этом существенную роль сыграли преданные делу и лояльные работники, которым я очень благодарен за этот вклад”.
”Конечно, пожелания работников превосходят реальные возможности работодателя, и таким образом уступки скромнее. Переговоры и проводятся для того, чтобы прийти к соглашению, которое обеспечило бы спокойную трудовую жизнь”, — сказал председатель Профсоюза железнодорожников Олег Чубаров. ”В центре подписанного соглашения были вопросы, связанные с заработными платами, но, например, мы также достигли договорённости в дополнительных вопросах, касающихся безопасности на железной дороге. Мы выражаем признательность работодателю, который в сложных ситуациях хочет и может проводить переговоры и заключать соглашения”, — добавил он.
Продлённый коллективный договор заключили в нынешней формулировке первоначально с Профсоюзом железнодорожников Эстонии в 2014 году и с Профсоюзом машинистов локомотивов Эстонии в 2016 году.
Operail — это принадлежащее Эстонии государственное железнодорожное предприятие, основными коммерческими направлениями деятельности которого являются грузовые перевозки, ремонт и производство локомотивов и вагонов, а также сдача в аренду подвижных составов. Предприятие даёт работу 690 работникам.