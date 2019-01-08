Новый год принес железнодорожникам ожидаемое повышение зарплат

”Конечно, пожелания работников превосходят реальные возможности работодателя, и таким образом уступки скромнее. Переговоры и проводятся для того, чтобы прийти к соглашению, которое обеспечило бы спокойную трудовую жизнь”, — сказал председатель Профсоюза железнодорожников Олег Чубаров. ”В центре подписанного соглашения были вопросы, связанные с заработными платами, но, например, мы также достигли договорённости в дополнительных вопросах, касающихся безопасности на железной дороге. Мы выражаем признательность работодателю, который в сложных ситуациях хочет и может проводить переговоры и заключать соглашения”, — добавил он.

Продлённый коллективный договор заключили в нынешней формулировке первоначально с Профсоюзом железнодорожников Эстонии в 2014 году и с Профсоюзом машинистов локомотивов Эстонии в 2016 году.

Operail — это принадлежащее Эстонии государственное железнодорожное предприятие, основными коммерческими направлениями деятельности которого являются грузовые перевозки, ремонт и производство локомотивов и вагонов, а также сдача в аренду подвижных составов. Предприятие даёт работу 690 работникам.