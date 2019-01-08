Новый глава Maxima Eesti: с клиентом надо общаться на подходящем ему языке

В интервью изданию Ärileht Пыдер сказал, что, по его оценке, дела у сети идут хорошо. На посту главы Maxima Eesti он намерен уделять большое внимание обеспечению стабильного роста, команде и общей культуре на предприятии.

Отвечая на замечание о том, что некоторые продавцы Maxima не владеют государственным языком, Пыдер признал, что проблема, действительно, есть. ”Сегодня я не могу с уверенностью сказать, что они исчезла. Последние годы мы уделяли обучению языка крайне пристальное внимание. И это то, что для сферы обслуживания клиентов очень важно. С клиентом надо общаться на подходящем ему языке. Любой человек в силах выучить элементарные фразы вежливости и поддержать в магазине необходимый разговор. Эта проблема — в нашем фокусе и, несомненно, в этом вопросе есть куда стремиться”.

Говоря о нехватке рабочей силы, Пыдер отметил, что Maxima она, конечно, коснулась, но за время его работы ему посчастливилось наблюдать, как ”люди верят в предприятие и гордятся тем, что здесь работают”. ”Я очень часто слышал, что люди чувствуют, что к ним относятся хорошо и по-человечески. Иногда это имеет большую ценность, чем, например 20 евро прибавки к зарплате”, — заявил он.