Новый бюджет Евросоюза: деньги только тем, кто соблюдает правила?

Представленный сейчас "долгосрочный финансовый план" на 2021-2027 годы будет первым для ЕС без Великобритании. А значит — и без, как минимум, 12 млрд евро, которые Лондон в последние годы платил в европейский бюджет. Таковы подсчеты комиссара Евросоюза по бюджету Гюнтера Эттингера (Günther Oettinger), которые он озвучил в среду, 2 мая, в интервью немецкому телеканалу ARD. А значит, продолжил комиссар, у ЕС в будущем два пути: начать экономить и сократить бюджет — или предложить странам-членам платить больше.

Два пути европейского бюджета

Впрочем, из интервью Эттингера ARD становится очевидно, что путь уже на самом деле выбран. Бюджет ЕС сокращаться не будет, более того, он будет незначительно, но расти. А оставшимся в ЕС странам придется платить больше. Для Германии, которая и без того со своими 35 млрд евро в год является крупнейшим плательщиком в бюджет единой Европы, дополнительные расходы составят "11-12 млрд евро в год". Из этой суммы, по словам Эттингера, 3,5-4 млрд евро пойдут на замещение выпадающих британских взносов, а также на укрепление пограничного контроля в Европе. Остальное — обычный рост расходов, вызванный инфляцией.

Расти в 2021-2027 годах будут, однако, расходы не по всем статьям. Гюнтер Эттингер планирует сокращение примерно на 5% субсидий сельскому хозяйству и инфраструктурно отстающим регионам. Это означает снижение дотаций нынешним получателям по этим статьям бюджета — Польше, Венгрии и Греции, а также (в несколько меньшей степени) Ирландии.

Представители этих стран уже грозят наложить вето на проект нового бюджета. Гунтрам Вольф из центра Bruegel, однако, называет нынешние размеры дотаций по этим статьям "завышенными". "Лучше начать меньше дотировать сельское хозяйство и больше инвестировать в другие проекты, вроде сохранения экологии", — говорит он.

Долгие бюджетные процедуры Евросоюза

Но, несмотря на различные позиции сторон, Эттингер намерен максимально быстро принять новый 7-летний финансовый план. Нынешний бюджет ЕС согласовывали 2 года. Теперь комиссар по бюджету хочет уложиться в год, чтобы успеть до выборов в Европейский парламент в июне 2019 года.

Сделать это будет, судя по всему, непросто. У Германии возражений по росту своего взноса в европейскую кассу в целом нет — сама перспектива роста была заложена в коалиционный договор нового правительства страны. Но возражают Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция. Другие плательщики, по словам Эттингера, понимают сложность стоящих перед ЕС задач — таких, как проблема беженцев, противодействие террору, оборона — и не возражают против повышения своих взносов.