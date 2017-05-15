Новый акциз на упаковку опустошил бы кошельки потребителей в среднем на 13 евро в год

На прошлой неделе правительство направило на рассмотрение в Рийгикогу законопроект о внесении поправок к закону об акцизе на упаковку и закона о плате за упаковку и окружающую среду, в результате которых будет помимо прочего поднят акциз на упаковку, оказывающую наиболее существенное влияние на окружающую среду, пишет Eesti Päevaleht.

Один из разработчиков новой системы Марек Уусклюла из Министерства финансов не скрывает, что с большой долей вероятности производители будут покрывать увеличение расходов за счет потребителя. В среднем, в связи с изменениями люди потеряют в год по 13 евро, то есть чуть более евро ежемесячно.

По его оценке, данная сумма не должна стать непосильной. Согласно расчетам, жители с самым низким доходом будут платить в общей сложности на четыре евро, с самым высоким — на 23 евро больше ежегодно.

Министерство надеется, что изменения мотивируют предприятия активнее прибегать к вторичному использованию упаковки. Кроме того, государство планирует пополнить казну, а также внести ясность в точное количество поступающих на рынок упаковок.