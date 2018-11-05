Новые санкции США против Ирана вступили в силу: они ударят по европейскому бизнесу

Санкции направлены в первую очередь против нефтедобывающей и банковской отраслей: Вашингтон запрещает закупать иранскую нефть и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме того, этот пакет штрафных мер охватывает судоходство и судостроение, пишет Deutsche Welle.

Санкции затрагивают и компании из третьих стран, ведущие коммерческие дела с Ираном. Такие фирмы теперь будут лишены, в частности, доступа к финансовой системе США и не смогут заключать сделки в американских долларах. Под угрозой оказался и бизнес немецких компаний в Иране. Президент США Дональд Трамп назвал новые санкции "самыми жесткими, которые когда-либо существовали".

Восемь стран освобождены от действия эмбарго

Между тем агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя правительства в Сеуле сообщает, что Южная Корея оказалась в числе стран, временно освобожденных от действия эмбарго на импорт иранской нефти. Ранее стало известно, что от действия санкций против Тегерана Вашингтон освободил восемь государств на срок 180 дней. О каких именно странах идет речь, не сообщается.