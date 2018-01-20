Новые Samsung Galaxy S9/S9+. Все, что известно о них за месяц до выхода

На носу Mobile World Congress в Барселоне и это означает ровно две вещи. Во-первых, Samsung покажет там очередную топовую модель линейки Galaxy S, скорее всего даже две — S9 и S9+. Во-вторых, ровно тоже самое сделают и другие производители, но о них как-нибудь в другой раз. Сегодня — о флагмане Samsung.

Или все же "флагмане"? В последние годы Samsung де-факто делает все, чтобы таковым считали ее смартфоны линейки Note, которые традиционно выходят в конце лета, накануне большого анонса Apple. У "блокнотов" есть стайлус, у них больше экран, в них теперь почему-то больше новых интересных функций, тогда как Galaxy S из года в год обновляется под негласным соусом "те же щей да погуще влей".

Поэтому мы предлагаем считать Galaxy S9/S9+ "лидером масс-маркета" и прямым конкурентом Apple iPhone 8, а вовсе не iPhone X. Такое к нему отношение, к слову, спасет от разочарования — на фоне яркой прошлогодней новинки Apple грядущее детище Samsung выглядит бледно. Если только, конечно, Samsung не скрывает пару сюрпризов.

Мы обобщили всю доступную на сегодня информацию про новинку Samsung и рассказываем про то, что подтверждено, что "утекло" из очень достоверных источников и про слухи.

Что про Samsung Galaxy S9/S9+ известно на 100%

На сто процентов можно быть уверенным в том, что Samsung действительно покажет новинку в феврале — она это пообещала. Все говорят про то, что это произойдет на MWC в Барселоне, но мы бы поставили на то, что это случится за день или даже два до открытия выставки.

Название — официально не подтверждено. Спецификации — тоже. Цены неизвестны. И это нормально — ни один производитель не раскрывает карты раньше времени.

Про многое, впрочем, мы уже знаем из достоверных источников. Читайте дальше!

Что про Samsung Galaxy S9/S9+ известно из достоверных источников?

Очень многое. Например, даты презентации, начала приема предзаказов и продаж. Это 26 февраля, 1 и 16 марта, соответственно.

Балтийский рынок для Samsung очень важен. Нет причин сомневаться в том, что эти даты справедливы и для него. Максимум — сдвиг на одну неделю вперед.

В СМИ "утекла" коробка от устройства, на которой видны спецификации трубки. Они показывают, что в целом Samsung Galaxy S9/S9+ останется прежним устройством. Защищенным от воды и пыли, с дисплеем Super AMOLED, 64GB свободного места, 4GB оперативной памяти. Селфи-камера останется прежней, 8MPix.

Из новшеств — "настройка" стереодинамиков ("стерео" — само по себе новость) и наушников компанией AKG, режим "Super Slow-mo" в камере. Это значит — замедление аж до 1000 к/c. Кроме того, значения "f/1.5 / f/2.4" в спецификациях камеры намекают на переменную апертуру, которой в камерах смартфонов мы не видели уже лет восемь (со времен Nokia N86).

Коротко говоря, главным новшеством Samsung Galaxy S9/S9+ — согласно более-менее достоверным источникам — будет улучшенная основная камера. И то, это будет главной новинкой модели S9+, а вот базовая версия… останется базовой версией.

Или все не так грустно и Samsung готовит и пару-тройку бодрящих инновационных штук?

Наличие чего в Samsung Galaxy S9/S9+ менее вероятно, но возможно

Прежде всего, маловероятно "наличие" более высокой цены. Можно ожидать, что Galaxy S9 будет стоить примерно те же 830 евро, что за базовый Galaxy S8 просят сегодня. Модель с "плюсиком", соответственно, на сотню дороже.

Очень может быть, что в Galaxy S9/S9+ дебютирует стекло со специальным покрытием, отталкивающим воду. Samsung лицензировала соответствующую технологию еще в 2016 году, но до сих пор ее не применила. В моделях Note она менее востребована — там есть стайлус. А вот пользователи обычных смартфонов страдают под дождем.

Скорее всего сканер отпечатков пальцев немного "переедет" — подальше от камеры, поближе к центру устройства. Многие пользователи жалуются на его нынешнее местоположение, а Samsung к мнению покупателей иногда прислушивается.

В Samsung Galaxy S9 могут дебютировать и ультрабыстрые процессоры, но если это случится, то случится не у нас — слухи говорят, что скорости смартфону добавят только на американском рынке, где у него более жесткая конкуренция с флагманами Apple и Google. Европе и Азии рассчитывать на это нечего.

В целом, за месяц до выхода Samsung Galaxy S9/S9+ выглядит осторожным "апгрейдом" модели предыдущего года, а не чем-то действительно интересным. Конечно, все может измениться в день представления устройства и Samsung нас удивит, но мы не будем поражены, если этого не случится.