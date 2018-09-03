03.09.2018, 19:30

Новые правила "ВКонтакте": пользователей лишили права удалять "всю информацию" о себе


bbcrussian.com
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3032938
3032938Foto: Natalia Seliverstova, Sputnik

Социальная сеть "ВКонтакте" обновила раздел "Правила" на русском языке, не уведомив пользователей об изменениях, выяснила Русская служба Би-би-си. В новой версии пользовательского соглашения отсутствует фраза о том, что удаление страницы означает удаление всей размещенной на ней информации.

Это произошло через несколько дней после запуска реформы приватности в соцсети, которая позволила полностью закрывать свой профиль от незнакомцев. Изменение настроек было анонсировано после критики в адрес "ВК" из-за большого количества дел об экстремизме, возбужденных на основе публикаций в соцсети. Сообщалось и о случаях, когда внимание следователей привлекали посты с уже удаленных страниц.

Новые правила "ВКонтакте" появились 3 сентября. Соцсеть не указывает дату последнего обновления пользовательского соглашения, однако изменения можно отследить по промежуточной памяти (кэшу) поисковых систем.

Изменения коснулись раздела № 5, который посвящен регистрации на сайте. Из него убрали такую фразу:

"Пользователь приобретает полный доступ к использованию функционала Сайта (его данных и команд), за исключением неактивированных данных и команд, при условии заполнения персональной страницы более чем на тридцать процентов".

Изменение может быть связано как раз с новой политикой приватности "ВКонтакте". В конце августа в соцсети появилась новая функция — пользователи могут закрыть свой профиль от всех, кроме друзей.

Еще одну фразу удалили из раздела № 8, посвященного ответственности за использование соцсети:

"Удаление персональной страницы Пользователя означает автоматическое удаление всей информации, размещенной на ней, а также всей информации Пользователя, введенной при регистрации на Сайте".

Ни одно из изменений не отразилось на англоязычной версии правил.

Позиция "ВКонтакте"

В самой соцсети Би-би-си сообщили, что изменения носят технический характер. "Никаких существенных изменений для пользователей не произошло", — отметили в пресс-службе.

Представители компании сослались на правила защиты информации о пользователях, в которых говорится о возможности удалить персональные данные на странице (пункт 5.1.5).

Однако стоит отметить, что персональные данные включают в себя лишь имя, фамилию, пол и другую инфомацию для идентификации пользователя — в исчезнувшем же пункте правил речь шла обо всей размещенной пользователем информации (по логике, сюда входят посты и мемы).

Всего лишь формальность?

В 2017 году абсолютное большинство постов, привлекших внимание следователей и ставших поводом для возбуждения уголовных дел об экстремизме, были размещены во "ВКонтакте".

Одним из самых резонансных стало дело жительницы Барнаула Марии Мотузной. Следователи посчитали, что в 2016 году она загружала экстремистские мемы на свою страницу "ВКонтакте". При этом к началу расследования Мотузная уже удалила эту страницу.

"По идее, обновляя свои правила, платформа должна уведомлять об этом пользователей хотя бы через личные сообщения. Хотя у "ВКонтакте" есть пункт 2.4 о том, что изменения могут происходить в любой момент без уведомлений", — отмечает партнер "Центра цифровых прав", юрист проекта "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян.

По его словам, удаление страницы никогда не снижало риски уголовного преследования пользователя.

"После обновлений во "ВКонтакте" различным "кибердружинникам" и "околоструктурным" товарищам стало намного сложнее искать сомнительный контент и докладывать об этом для возбуждения от уголовных дел, — добавляет Дарбинян. — Но соцсеть все равно выдаст информацию пользователей по запросу из органов".

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