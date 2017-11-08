Новые правила Uber: если водитель ждет больше двух минут, клиенту придется доплатить

Жизнь водителей Uber станет проще, однако пассажиры должны будут считаться с дополнительной платой, если они за две минуты не успеют в машину.

В течение следующих недель на платформе Uber произойдет несколько обновлений. Самое большое из них, которое повлияет и на клиентов, это плата за ожидание. Если водитель прибудет в заказанное место и клиент в течение двух минут не сядет в машину, начнет начисляться поминутная плата за ожидание.

Еще одно обновление состоит в том, что в будущем на рейтинг водителей больше не будут влиять факторы, которые водитель не может контролировать. Если клиент даст обратную связь, которая напрямую не контролируется водителем, то средняя оценка водителя от этого не изменится.

Подробнее об изменениях читайте на сайте Uber.