Новые правила: потребителям энергии придется "писать" доверенность на просмотр данных своего потребления

С сегодняшнего дня в Европе стали действовать общие правила по защите данных, в связи с чем, например, потребители энергии для того, чтобы получать новые предложения от продавцов, должны предоставить через портал e-elering продавцам энергии доверенности на просмотр своих данных по потреблению энергии.
Согласно действующей до настоящего момента практике, продавцы энергии сами занимались получением и администрированием согласий.
Отмечается, что наряду с обеспечением выполнения закона, предоставление полномочий станет более легким и прозрачным, поскольку в одной среде можно будет предоставить полномочия на просмотр данных сразу нескольким продавцам.