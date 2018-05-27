Новые правила: потребителям энергии придется "писать" доверенность на просмотр данных своего потребления

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С сегодняшнего дня в Европе стали действовать общие правила по защите данных, в связи с чем, например, потребители энергии для того, чтобы получать новые предложения от продавцов, должны предоставить через портал e-elering продавцам энергии доверенности на просмотр своих данных по потреблению энергии.