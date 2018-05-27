27.05.2018, 13:21

Новые правила: потребителям энергии придется "писать" доверенность на просмотр данных своего потребления

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rus.delfi.ee
EST 2
Energiaimüük
Foto: Priit Simson

С сегодняшнего дня в Европе стали действовать общие правила по защите данных, в связи с чем, например, потребители энергии для того, чтобы получать новые предложения от продавцов, должны предоставить через портал e-elering продавцам энергии доверенности на просмотр своих данных по потреблению энергии.

Согласно действующей до настоящего момента практике, продавцы энергии сами занимались получением и администрированием согласий.

Отмечается, что наряду с обеспечением выполнения закона, предоставление полномочий станет более легким и прозрачным, поскольку в одной среде можно будет предоставить полномочия на просмотр данных сразу нескольким продавцам.

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