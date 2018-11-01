01.11.2018, 20:30

Новые методы давления на уклоняющихся от выплаты алиментов: признать паспорт недействительным и конфисковать машину

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rus.delfi.ee
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PalgatõusFoto: Ilmar Saabas

Правительство одобрило предложение Министерства юстиции об увеличении давления на уклоняющихся от выплаты алиментов лиц, так как в Эстонии до сих пор не платят алименты 9200 родителей. Изменения закона вступят в силу с 1 января 2021.

В будущем уклонение от выплаты алиментов без серьезной причины может привести к тому, что суд признает недействительными проездные документы (паспорт гражданина Эстонии, иностранный паспорт, проездной документа беженца, временный проездной документ, служебную книжку или права моряка) и запретит их выдачу лицу. Единственное, недействительной нельзя признать ID-карту.

Цель данных мер — заставить должника общаться с приставом, чтобы пристав мог узнать, что препятствует должнику выплачивать алименты.

Также в будущем полиция будет проверять, не занес ли судебный пристав в автомобильный регистр пометку к транспортному средству, согласной которой его нужно передать приставу. Сейчас же сложно конфисковать подлежащие конфискации машины должников, так как их местонахождение неизвестно.

Поэтому полицейские, проверяя автомобиль, будут также смотреть, не наложил ли на него пристав запрет на использование. При обнаружении такого транспортного средства, у полиции есть право его конфисковать и отбуксирвать на парковку, откуда его может забрать пристав.

В то же время контрактных партнеров должника и, например, казино обязуют оповещать судебного пристава, если с должником будут проведены сделки, превышающие 5000 евро.

Третьи лица, которые, исходя из Закона об азартных играх и Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, обязаны идентифицировать человека, должны будут также проверять в государственном регистре, не является ли лицо должником по уплате алиментов, и в таком случае как можно быстрее оповещать судебного пристава. Пристав же может в течение пяти дней от извещения арестовать данную сумму для покрытия задолженности по выплате алиментов.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу отмечает, что данные меры нужны для выявления уклоняющихся от выплаты алиментов лиц, которые скрывают свой реальный доход.

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