Rimi уже четвертый год подряд в рамках кампании по охране природы организовывает конкурс дизайна матерчатых сумок для покупок, в котором могут принять участие все желающие — победителя потом выбирают клиенты Rimi. В этом году симпатии публики завоевала сумка, созданная Юлией Даутовой.

”Ответственность — это одно из ключевых слов, которое характеризует отношение Rimi к окружающей среде: только ответственный продавец может вести жизнеспособную деятельность”, — сказала руководитель по маркетингу и коммуникациям Rimi Андрия Арро. ”В ходе кампании по охране природы мы уведомляем своих посетителей о вреде, который наносят пластиковые пакеты окружающей среде, и предлагаем им выбирать матерчатые сумки вместо полиэтилена”.

”Цель конкурса — донести информацию об охране экологии до максимального числа людей: в этом году нам прислали 42 работы, а в голосовании приняли участие свыше 700 человек. Я надеюсь, что теперь человек, принявший участие в конкурсе или в голосовании, в магазине приобретет не бумажный пакет, а более экологичную альтернативу”, — добавила Андрия Арро.

Победительница конкурса Юлия Даутова сказала, что ей очень нравится рисовать узоры в стиле zentagle.

”Решение принять участие в конкурсе было спонтанным. Я случайно наткнулась в Интернете на страницу конкурса и решила воплотить в жизнь маленькую мечту — сделать векторный рисунок того, что все время было только на бумаге. Так родилась идея дизайна для этой сумки. Я хотела, чтобы она была красивой, и я сама бы ее носила. Часто на сумках печатают крупные логотипы фирм, но кажется, что людям это не очень нравится. Зеленый цвет я выбрала потому, что для меня он означает бережное отношение к природе, и к тому же, зеленый — это мой любимый цвет”.

”Забота об окружающей среде с каждым годом интересует меня все больше и больше”, — сказала Юлия Даутова. ”Недавно я сама начала использовать матерчатые сумки, так что участие именно в этом проекте порадовало меня по многим причинам”.