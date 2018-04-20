20.04.2018, 11:57

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite


Силвер Тилк
Силвер Тилк
Коммерческий текст
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Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
Huawei P20 и P20 ProHuawei

С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.

Причина, почему модельный ряд не продолжил Huawei P11, лежит на поверхности. Таким вызывающе резким скачком через десять номеров китайский производитель, видимо, хотел оповестить весь мир о своем огромном технологическом прорыве. А теперь перейдем непосредственно к телефонам. Выявлять среди них победителя было бы не совсем правильно, поскольку все они выступают в разных весовых, то бишь ценовых, категориях.

Кому с челкой, кому без

«iPhone X, iPhone X, iPhone X…» – назойливо завертелось в голове, когда я впервые увидел телефоны семейства P20. Ну просто в точности такой же вырез в верхней части экрана (его еще называют монобровь или челка), как у флагмана Apple прошлого года. Кому-то это нравится, кому-то – нет. В любом случае в вырезе хватило места и для достаточно большого динамика, и для глазка селфи-камеры (у P20 Pro она аж с разрешением 24 Мп и светосилой f/2.0). Ну а если вы ярый противник такого дизайна, его легко можно изменить в настройках – и челки как не бывало!

Huawei P20

Экраны всех телефонов большие: у P20 Pro – 6,1 дюйма, у P20 и P20 Lite – 5,8 дюйма. Правда, первый мне показался чуть крупноватым, особенно когда пытаешься справиться с ним одной рукой. Остальные – более сподручные. P20 Pro – единственный обладатель AMOLED-экрана, а значит, может похвастаться перед братьями большей яркостью и лучшей цветопередачей. Р20 оснащен IPS-экраном с таким же разрешением, как у P20 Pro (1080 х 2240), но имеет на выходе более высокую плотность пикселей.

Huawei P20 Lite

Внешнее сходство Р20 и P20 Pro явное, а вот младший брат Lite от них немного отличается. У первых двух – хромированные грани, идентичное цветовое оформление, корпус из стекла и кнопка «Домой» на лицевой панели, которая по совмещению работает еще и сканером отпечатков пальцев. У Lite – передняя часть более лаконичная, поскольку сканер отпечатков перенесен на заднюю панель. На мой взгляд, спереди P20 Lite самый красивый. Однако если перевернуть телефоны, то я отдаю должное P20 Pro – ну очень хорош! В целом же семейка получилась ладная, а иначе и быть не могло, если учесть, что вдохновением для дизайнеров служили идеи Apple.

Huawei P20, Pro и Lite

А что же внутри?

У Huawei есть одна странная привычка запихивать в телефон кучу приложений, о которых якобы мечтают пользователи. Мне это совсем не нравится. Я не хочу видеть в своем новом телефоне уже предустановленные Booking.com, Netflix или eBay. Разумеется, я не буду с этим мириться и удалю всё лишнее, но осадок останется. Новый Samsung S9 хотя бы спросил меня в процессе настройки: согласен я с предложенными им приложениями или нет?

Оперативная память у P20 Pro – 6 Гбайт, у остальных – 4 Гбайт. В ходе тестирования я старался одновременно использовать как можно больше приложений, и надо признать: все телефоны справились. Объем встроенной памяти у Р20 и Р20 Pro – 128 Гбайт. У Р20 Lite – только 64 Гбайт, но можно также использовать внешнюю карту памяти (до 256 Гбайт). Парадоксально, но именно у Lite – самый внушительный ресурс памяти! Хотя, на мой взгляд, 128 Гбайт более чем достаточно для обычного пользователя (телефон забирает для своих нужд около 10 Гбайт из этого объема). Ровно столько же у моего ноутбука!

Что касается производительности процессоров, то у P20 Pro и P20 они работает заметно резвее, чем у P20 Lite.

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