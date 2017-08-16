Новые кандидаты от реформистов: Таллинн — столица для предприимчивых людей

В Таллинне должна быть хорошая среда и равные правила игры для всех предпринимателей, говорят посредством пресс-релиза предприниматели Меэлис Соль, Райнар Энден и Ульви Таммъярв, которые впервые баллотируются на местных выборах в списках Партии Реформ.

”Как предприниматель ожидаю от города партнерство и понятное предоставление плана, где нет графы ”свои” и ”те, другие”. Таллинн должен быть честной игровой площадкой, где нет незримых различий между подходящими для городских властей предпринимателями и другими,” — сказал предприниматель Меэлис Соль.

По словам Райнара Эндена, предпринимателя в сфере строительства, Таллинн нуждается в более инновационном городском проектировании, потому что часто возникали проблемы и ход работы шёл медленно.

”Таллинн — это город будущего, давайте попробуем планирование и развитие города переместить в следующее столетие. Предприимчивые люди хотят, чтобы дела велись быстрее и стали более понятными, логичными. Один из способов — это развитие дигитальных возможностей. Дигитальное ведение дела легче, более прослеживаемый, честный, а также требует меньшее количество рабочей силы,” казал Энден.

По оценке Ульви Таммъярв, занимающей должность менеджера Rimi, район Нымме, в котором она баллотируется, нуждается в большем количестве местных магазинов.

”В местных магазинах старшие люди с большей лёгкостью могут приобрести себе товары первой надобности и пообщаться в принятой атмосфере со знакомым продавцом, который знает их предпочтения. Местное самоуправление могло бы стать для частных предпринимателей партнерами в поиске помещения и подписания договоров. Предприниматель нуждается в городе, как в партнере, а не как хозяине магазина,” — заметила Таммъярв.

Первые номера от Партии Реформ в Таллинне на местных выборах в октябре: Хааберсти — Кристен Михал, Пыхья-Таллинн — Юрген Лиги, Кристийне — Кая Каллас, Мустамяэ — Ханно Певкур, Нымме — Урмас Паэт, Кесклинн — Таави Рыйвас, Ласнамяэ — Кейт Пентус-Розиманнус и Пирита — Арто Аас.