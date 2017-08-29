Новые автомобили в Европе с 1 сентября будут проходить обязательное тестирование на дорогах

Новые модели автомобилей в Евросоюзе с 1 сентября нынешнего года будут проходить тестирование в реальных дорожных условиях на предмет объема выбросов вредных веществ в атмосферу, прежде чем смогут поступить на рынок, передает "Прайм" со ссылкой на материалы Еврокомиссии (ЕК).

"С пятницы тестирование на выбросы оксидов азота и других загрязняющих воздух выбросов в реальных условиях вождения (Real driving emissions testing, RDE) станут обязательными перед одобрением новых моделей автомобилей", — сообщила пресс-секретарь ЕК Люсия Кодэ на брифинге в понедельник.

Сейчас в ЕС действует система лабораторной оценки выбросов автомобилями вредных веществ в атмосферу. При этом выбросы оксидов азота дизельными автомобилями, зафиксированные на дороге, могут значительно превосходить уровень выбросов, измеренные при лабораторных тестах, как наглядно показал "дизельный скандал" с Volkswagen.

Однако Еврокомиссия предложила изменить эту систему оценки выбросов и ввести тестирование в реальных дорожных условиях "еще до выявления дела Volkswagen", говорится в материалах. Первый этап новых тестов RDE был введен еще в начале 2016 года, однако он служил лишь целям мониторинга ситуации, не оказывая влияние процесс одобрения новых моделей автомобилей.

Начиная с 1 сентября 2017 года, в дополнение к существующей процедуре, тесты RDE будут обязательны для определения, может ли новая модель автомобиля поступить на рынок, сообщает Еврокомиссия.

Уровень выбросов загрязняющих веществ будет измеряться портативными системами оценки выбросов, которые крепятся к движущемуся в реальных дорожных условиях авто, свидетельствуют материалы ЕК.