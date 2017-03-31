Новостройки Каппели — детей можно отпускать играть на улицу со спокойным сердцем, так как машины не могут разгоняться на тупиковой улице

"В случае новостроек Каппели основной плюс — это место расположения. Несмотря на то что они под боком у Тартуского шоссе, ведущей в город большой магистрали, в квартирах на уединенных улочках царит тишина и спокойствие. При попадании в этот район каждый раз создается эффект удивления — правда ли существует такой оазис среди городской суеты", — описывает маклер ”1Partner Kinnisvara”, Михкель Ойдерма.

Новостройки Каппели расположены в таком месте, которое действительно граничит с Кадриоргом в центре города, но в то же время поблизости иные районы, аэропорт и другие транспортные узлы.

”Улица Каппели могла бы запросто влиться в Каламая. Это такой тихий район деревянных домов, немного неизведанная местность,” описывает маклер.

”Действительно, часть квартир выходит на улицу Тюрнпу, но в этой части особое внимание уделено улучшению звукоизоляции. Поэтому в доме не должно возникать особого шума,” говорит Михкель Ойдерма. ”Люди не догадываются, что в таком шумном месте есть такая тихая и милая уединенная улочка, где можно спокойно отпустить ребенка покататься на велосипеде, потому что ни одна машина не может проскочить по ней с большой скоростью. Поскольку дело обстоит с тупиковой улицей, то водитель не успеет повысить скорость — улица уже закончится”.

Плюсом трехэтажного дома является наличие лифта. "Парковка для машин находится на нулевом этаже, так что если приехать с покупками и детской коляской, довольно неудобно скакать вверх по этажам. Хотелось бы с удобством проехаться на лифте," поясняет Ойдерма, почему в таком маленьком доме есть лифт.

По словам Михкеля Ойдерма, продажа квартир идет хорошо. "Если до сдачи дома продана уже половина квартир, то можно сказать, что продажи были успешными," говорит он.

В здании на Каппели 7 размещены как маленькие двухкомнатные, так и большие четырехкомнатные семейные квартиры. Дом будет готов к весне 2017 года.

1Partner Kinnisvara