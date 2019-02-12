12.02.2019, 17:50

Новости с колбасного прилавка: взору клиента Selver открылась нелицеприятная картина

 (16)
комментарий магазина
rus.delfi.ee
EST 13
Новости с колбасного прилавка: взору клиента Selver открылась нелицеприятная картина
Lugeja foto

Клиент посетил Tartu Jaamamõisa Selver и заметил, что прилавок с колбасой там — грязный. По словам представителя магазина, полки моют ежедневно.

”Вот так вот выглядят полки Tartu Jaamamõisa Selver. Это не могло случиться за короткий промежуток времени”, — негодует клиент.

”Крайне достойно сожаления, что в нашем магазине открылась взору такая картина”, — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь сети Риво Вески.

По его словам, полки там моют каждый день. Так, это загрязнение появилось в тот же день. Вероятно, упаковка товара была испачкана.

Магазин приносит свои извинения клиенту.

Читайте также: