12.02.2019, 17:50
Новости с колбасного прилавка: взору клиента Selver открылась нелицеприятная картина
Клиент посетил Tartu Jaamamõisa Selver и заметил, что прилавок с колбасой там — грязный. По словам представителя магазина, полки моют ежедневно.
”Вот так вот выглядят полки Tartu Jaamamõisa Selver. Это не могло случиться за короткий промежуток времени”, — негодует клиент.
”Крайне достойно сожаления, что в нашем магазине открылась взору такая картина”, — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь сети Риво Вески.
По его словам, полки там моют каждый день. Так, это загрязнение появилось в тот же день. Вероятно, упаковка товара была испачкана.
Магазин приносит свои извинения клиенту.