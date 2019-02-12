Новости с колбасного прилавка: взору клиента Selver открылась нелицеприятная картина

”Вот так вот выглядят полки Tartu Jaamamõisa Selver. Это не могло случиться за короткий промежуток времени”, — негодует клиент.

”Крайне достойно сожаления, что в нашем магазине открылась взору такая картина”, — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь сети Риво Вески.

По его словам, полки там моют каждый день. Так, это загрязнение появилось в тот же день. Вероятно, упаковка товара была испачкана.

Магазин приносит свои извинения клиенту.