Новое СПГ-судно Megastar отправится в свой первый рейс в воскресенье

В вторник на финском судостроительном заводе Meyer Turku было принято в эксплуатацию новое скоростное судно компании Tallink, использующее в качестве топлива природный газ. 29 января в 13:30 судно отправится в свой первый рейс из Таллинна в Хельсинки. Пробная швартовка в двух портах и бункеровка в Хельсинки прошли успешно.

По словам председателя правления AS Tallink Grupp Янека Сталмейстера, Megastar открывает новую страницу в истории судов Tallink Shuttle — после запуска первого судна Star, вновь вышедшего на линию 10 лет назад. ”Megastar создан для наших пассажиров и членов экипажа, принимая во внимание состояние среды Балтийского моря и наш собственный опыт. Мы с нетерпением ждем возможности представить новое судно и все его новинки широкой общественности”, — добавил Сталмейстер.

Строительство Megastar началось 4 августа 2015 года. Киль судна был заложен 9 февраля прошлого года, церемония ”крещения” судна состоялась в июле, а первые пробные выходы в море — в декабре прошлого года и январе этого.

”Крестной матерью” Megastar стала прошлая президент Финляндии Тарья Халонен.

Судно предлагает не только скоростные путешествия. Здесь можно найти кафе и рестораны, широкий выбор салонов с креслами и продуманные решения в части шоппинга. Дополнительное удобство пассажирам обеспечивает двухъярусная автомобильная палуба, позволяющая отдельно погружать и выгружать легковые автомобили и грузовики. Предназначенные для пассажиров зоны стали удобнее, а доступ к ним проще. Здесь также предлагается широкий выбор мест для сидения.

Длина Megastar составляет 212 метров, судно способно принять на борт до 2800 пассажиров одновременно. Таким образом, судно сопоставимо по вместительности с одним из крупнейших круизных судов Tallink Baltic Queen. В качестве топлива Megastar будет использовать, в основном, сжиженный природный газ (LNG), но при этом может работать и на обычном тяжелом топливе. Использование сжиженного природного газа существенно уменьшит экологический след судна, поскольку уровень эмиссии соединений серы, азота и углерода существенно снизится. Скорость судна составляет 27 узлов. Созданное в эксклюзивном порядке для линии Таллинн-Хельсинки Megastar отвечает всем нынешним и будущим требованиям к концентрации вредных веществ в выбросах в атмосферный воздух в контрольной зоне, в которую входит и регион Балтийского моря.

Судно будет использовать новый терминал порта Хельсинки, но в следующем месяце пассажиры будут заходить на судно и сходить с него еще в старом терминале. Порт Хельсинки прилагает все усилия с тем, чтобы строительные работы были завершены в конце февраля, когда новый терминал откроется для всех пассажиров Tallink Shuttle.

Стоимость судна составила 230 миллионов евро, из которых 184 миллиона составил долгосрочный кредит, полученный от Finnish Export Credit Ltd. Кредит обеспечен гарантией финского агентства экспортных кредитов Finnyera, а организовала получение кредита компания Nordea Bank Finland Plc. Строительство Megastar профинансировано совместно с фондом Европейского союза Connecting Europe Facility, Transport — Motorways of the sea. Цель проекта — создать новое экологичное судно на сжиженном природном газе, а выделенные Европейским союзом средства были направлены на обеспечение на борту Megastar экологичных и энергосберегающих решений. Общая сумма Twin-2 — совместного проекта портов Хельсинки и Таллинна — составила 97,6 миллиона евро, а сумма дотации — 29,3 миллиона евро. Общая сумма проекта Tallink Grupp — 16 миллионов евро, а сумма дотации — 4,8 миллиона евро.