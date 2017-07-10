Новое решение позволит оформлять дорожную страховку посредством одного звонка

Начиная с сегодняшнего дня, 10 июля, IIZI Kindlustusmaakler будет предлагать новую уникальную страховую карту, которая позволит сравнивать предложения на дорожное страхование от разных страховых обществ и сразу же оформлять полис посредством одного телефонного звонка.

Цель страховой карты IIZI — сделать страхование более доступным во всех каналах продаж и обеспечить постоянную возможность сравнения страховых предложений.

Страховая карта стоимостью 32 евро имеет уникальный код, для активирования которого достаточно позвонить в отдел обслуживания IIZI, передать данные своего автомобиля, и выбранное страховое решение начнет действовать сразу же.

”Страховая карта IIZI предназначена, прежде всего, для тех клиентов, которые не привыкли к ежедневному использованию интернет-среды и отдают предпочтение другим способам заключения договора”, — отметил исполнительный директор IIZI Игорь Федотов.

”Кроме того, зачастую случается так, что страховка неожиданно заканчивается и требуется быстро оформить новую. В такой ситуации страховая карта поможет удобно найти решение и оформить подходящий страховой полис посредством всего лишь одного телефонного звонка”, — добавил Федотов.

Страховая карта IIZI позволяет найти самую подходящую дорожную страховку. После активирования карты клиенту отправят документы по электронной почте и своевременно напомнят об окончании страхового полиса. Таким образом, мы предотвращаем ситуации, когда транспортное средство может остаться без страхового покрытия.

Страховые карты IIZI поступят в продажу в первую очередь в более крупные магазины R-kiosk в Таллинне, Тарту и Пярну, расположенные возле заправочных станций Neste.

По словам главы отдела продаж R-kiosk Кай Калласте, страховые карточки — это хорошее решение для клиентов, поскольку эта услуга дает людям свободу выбора и комфорт. ”Мы уверены, что благодаря страховым картам IIZI у клиентов будет оставаться больше времени для занятия тем, что для них действительно важно. Мы рады, что можем сделать еще один шаг навстречу клиентам”, — отмечает Калласте.

Клиент сможет сравнивать предложения на дорожное страхование максимум восьми разных страховых обществ.

Цена дорожной страховки и ее формирование сильно различается у разных страховых обществ и постоянно меняется. Каждое страховое общество рассчитывает цену на основании разработанной им методики, учитывая разные параметры.

Цена может зависеть от технических параметров транспортного средства, связанных со страхователем аспектов, убыточности, анализа рынка, вплоть до того, какие целевые группы предпочитает страховое общество. С помощью страховой карты IIZI предлагает клиентам маклерскую услугу и консультирование, необходимое для поиска самого подходящего страхового решения.

Сравнить цены разных страховых обществ и оформить полисы всегда можно и на веб-странице www.iizi.ee.