Новое направление деятельности R-Kiosk — полезная уличная еда

Магазинчики R-Kiosk превращаются в место, где можно перекусить быстро, но с пользой, рассказывает исполнительный директор предприятия Тийа Ильвес. В результате сотрудничества с известным шеф-поваром Йоэлем Остратом на рынке Эстонии появились новые салаты, снеки и завтраки, в состав которых входят, например, семена чиа, маракуйя, тунец, говядина, гречка, свекла и многие другие ингредиенты, богатые питательными веществами.

Как отмечает исполнительный директор R-Kiosk Тийа Ильвес, на привычки питания людей во всем мире влияют две тенденции. ”Темп жизни людей ускоряется, но в то же время семьи уменьшаются. Поэтому и на приготовление пищи люди тратят все меньше времени. Регулярное питание положительно влияет на работоспособность, состояние здоровья и даже на эмоции. Когда человек сыт, он гораздо более добр, адекватен и эффективен, чем когда он голоден — говорит Ильвес. — Мы пополняем наш ассортимент все большим количеством качественной и полезной готовой еды, чтобы у людей была возможность быстро перехватить. Человек не должен пропускать ни одного приема пищи, оправдываясь тем, что у него не было времени поесть”, — считает она.

Йоэль Острат убежден, что готовая еда вполне может быть такой же вкусной и качественной, как и еда, приготовленная дома, в ресторане или кафе. ”Когда я работал над этими салатами, снеками и завтраками, я не позволял жертвовать качеством, пища должна быть вкусной и свежей”. Острат отмечает, что ассортимент широк и многообразен и каждый найдет свое любимое блюдо. ”В десертах использованы семена чиа и манго, а в состав салатов входят говядина, гречка, курица, тунец и другие вкусные ингредиенты”, — рассказывает Острат.

В линейке товаров, разработанных в сотрудничестве с Йоэлем Остратом, 10 продуктов, в том числе протеиновый салат с говядиной, салат с тунцом и халапеньо, зеленый супер-салат, веган-салат, макаронный салат с карри и курицей, салат с курицей и маракуйей, утренний десерт с семенами чиа, десерт из семян чиа и манго, барбекю-хлебцы с жареным луком и огурцы, маринованные со специями.

По словам Тийи Ильвес, это очередной шаг на пути превращения R-Kiosk из пункта продаж газет в магазинчик, торгующий здоровой уличной едой. ”Наша цель — предлагать нашим клиентам качественный фастфуд, чтобы у них оставалось больше времени на то, что для них важно, будь то семья, работа или что-либо еще”, — добавила Ильвес.