Новинки грядущей осени: чем удивят нас производители телефонов?

Весна и осень — самые волнующие для поклонников гаджетов времена года, поскольку именно в эти сезоны производители телефонов представляют публике свои новые флагманские модели, значится в пресс-релизе.

Так было нынешней весной — тогда в продаже появились Samsung Galaxy S8, Huawei P10 и Sony Xperia XZ Premium. Так будет и предстоящей осенью, когда нам объявят о выпуске очередных телефонных хитов.

По мнению директора по продажам и маркетингу Tele2 Кристьяна Сеэма, основные приметы новых флагманов — это новаторский дизайн, сканер радужной оболочки глаза, безрамочный экран с 4К-разрешением и сверхбыстрый процессор.

”Особый интерес у телефонных фанатов вызвало появление смартфона Samsung Galaxy S8, который быстро занял первые места в рейтингах продаж, в том числе и в Эстонии. Нынешняя осень сулит нам появление телефонов с еще более мощными аккумуляторами, более быстрой зарядкой, более качественными камерами и более высокой защитой от воды и пыли”, — прогнозирует К. Сеэма. Если верить слухам, нас ожидает встреча с четырьмя флагманскими моделями, которые, вероятно, кардинально изменят рейтинги самых популярных телефонов.

Великолепная четверка должна появиться у нас в продаже уже осенью.

Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus

Эти долгожданные айфоны поступят в магазины уже в середине сентября. Слухов о том, как они выглядят и на что способны, сегодня предостаточно. И если седьмой айфон мало чем отличался от своего предшественника, то в отношении юбилейной модели — в честь десятилетия Apple — ожидании достаточно высоки. Многие полагают, что она будет в корне отличаться от всего ранее увиденного. Поговаривают о четырех цветовых решениях: черном, белом, розово-золотистом и хроме.

Одним из элементов нового дизайна модели, вероятно, станет экран, который займет всю переднюю панель. Кнопка ”Домой” исчезнет, а сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран. Главный дизайнер Apple Джони Айв хочет, чтобы новая модель выглядела, как гладкое стекло. Ходят даже слухи о керамическом айфоне. Наряду со сканером радужной оболочки глаза, беспроводной зарядкой и еще более качественной камерой можно также ожидать появления более быстрого процессора А11. В любом случае это будет один из самых ожидаемых телефонов года.

Samsung Galaxy Note 8

Предварительные заказы на новый Galaxy Note 8 начнут принимать уже с 23 августа. Было много утечек относительно того, как выглядит эта модель. Говорят, что она более акцентирована на бизнес-пользователей, а стилус S pen позволяет еще более расширить ее функциональность. Будет двойная камера — с широкоугольным объективом и с телеобъективом. На что эти камеры способны, точно никто не знает. В любом случае, это будет первая попытка Samsung сравнять счет по качеству с iPhone 8. Что ж, запасемся терпением, до 23 августа ждать осталось недолго.

Nokia 8

Несмотря на то, что Nokia в этом году порадовала своих поклонников тремя новыми смартфонами во главе с Nokia 6, флагмана среди них еще не было. И вот теперь уже официально объявили: он появился — презентация Nokia 8 состоится 16 августа.

Специалисты предполагают, что у него будет безрамочный 5,3-дюймовый экран, сверхбыстрый процессор Qualcomm Snapdragon 835 и выносливый аккумулятор. Еще говорят об алюминиевом корпусе и высоком классе защиты от воды и пыли — IP68. Как и у Note 8, у него будет двойная камера с оптикой от Zeiss.

Следующий флагман Xperia

Главным флагманом Sony остается XZ Premium, однако производитель подтвердил, что в ближайшее время к нему добавятся еще как минимум два смартфона с инновационными функциями. Предполагается, что новая модель будет чуть скромнее, чем XZ Premium, но с такой же или даже лучшей камерой. Еще поговаривают об экране не менее 6 дюймов. Как всё окажется на самом деле, узнаем совсем скоро, поскольку Sony традиционно объявляет о своих осенних флагманах на международной выставке IFA, которая в этом году будет проходить с 1 по 6 сентября.