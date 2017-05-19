Новинки Google: искусственного разума становится все больше

Если вы следите за новостями из мира компьютеров, то тема искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения не могла остаться вне поля вашего внимания. Однако часто эта тема представляется делом отдаленного будущего.



На ежегодной конференции разработчиков Google, которая проводится на этой неделе в штаб-квартире компании в Калифорнии, были продемонстрированы некоторые из лучших практических воплощений концепции ИИ, что мне до сих пор доводилось видеть.

Они вряд ли заставят вас поразиться или даже задуматься о смене сферы деятельности, но их появление подтверждает тот факт, что Google не оставляет мысли о внедрении этих концепций.



В этом году никто не ожидал появления новых устройств и прочего "железа", но в области персональных помощников, ИИ и облачного компьютинга наметились новые достижения.



1. Приложение Google Lens



Новое приложение Google Lens пока еще не вышло на рынок, но на конференции оно занимало центральное место.

Оно основано на применении алгоритмов распознавания зрительных образов в реальном времени. Это означает, что когда вы направляете объектив своего смартфона на цветок, приложение сразу говорит вам, к какому виду он принадлежит.



Или же, — и это вызвало приступ восторга у присутствовавших при демонстрации, — если направить камеру на наклейку на интернет-рутере, на котором напечатана серия букв и цифр, являющаяся паролем, приложение автоматически распознаёт его и соединяется с интернетом без того, чтобы вводить трудновоспроизводимую последовательность вручную.



Не трудно представить себе и другие примеры применения этого приложения: например, можно направить камеру смартфона на вывеску ресторана и сразу прочитать отзывы его посетителей, или сканировать меню на незнакомом языке с целью перевода и даже получения описания предлагаемых блюд.



Пока неясно, когда Google начнет включать это приложение в свой стандартный набор. Мне представляется, что его нужно интегрировать с фотокамерой и ее ПО.



2. Платформа ВР Daydream



В прошлом году Google объявил о начале работы над собственной платформой виртуальной реальности (ВР) Daydream, которая включала бы очки, в которые можно вставлять смартфон с целью создания недорогого устройства ВР.



В этом году тема получила развитие. Во-первых, новые смартфоны Samsung Galaxy будут работать с платформой Daydream. Это интересное известие, поскольку до сих пор эти смартфоны работали только с ВР-платформой Oculus, принадлежащей компании Facebook.



Google также объявил, что будет производить два вида наушников Daydream, которые не предполагают применения с ними смартфонов.



В этом деле компания будет сотрудничать с производителями HTC и Lenovo. В новых устройствах будут применяться датчики ускорения, то есть они смогут определять, движетесь ли вы. Современные дешевые виртуальные устройства требуют от пользователя неподвижного положения.



Помимо устройств с ВР, демонстрировали некоторые интересные эксперименты с добавленной реальностью, особенно в сфере образования.



3. Очень умные фотоприложения



Приложение Google Photo имеет ныне 500 миллионов пользователей. Оно основано на применении алгоритмов распознавания образов, которые позволяют приложению определять содержание снимков и группировать их по содержанию, например, снимки с тортом попадают в категорию "день рождения".

Следующим этапом будет упрощение процесса публикации снимков. На презентации обсуждалась, что пользователи часто делают множество снимков, но затем никак их не используют.



Теперь это приложение будет включать алгоритмы распознавания человеческих лиц — например, оно сможет узнавать фотопортрет вашего приятеля и предлагать вам немедленно поделиться с ним данным снимком.



Элементы ИИ, включенные в новую версию этого приложения, смогут обеспечить удаление нежелательных объектов с фотографий.



4. VPS — визуальная система позиционирования



Многим из нас хороша известна система глобального позиционирования GPS, но её возможности ограничены. Она неплохо действует на больших площадях, но если речь идет о чем-то более точном, ее эффективность ощутимо снижается.



Google полагает, что новая система VPS — визуальная система позиционирования — сможет устранить этот недостаток. Используя технологию трехмерной визуализации Tango, эта система ищет вокруг вас объекты, пригодные для распознавания и фиксирует ваше положение с точностью до нескольких сантиметров.



Одно из возможных применений этой системы относится к сфере розничных продаж: в больших магазинах потребители с ее помощью будут находить нужные им товары.

Проблема в том, что на современных смартфонах технология Tango не применяется — первые такие смартфоны компании Lenovo появятся только к концу этого года.



5. Новый персональный помощник Google Home



Устройство Google Home, то есть личный помощник, применяется уже в течение некоторого времени, но пока уступает по эффективности устройству Alexa компании Amazon.



Google объявил о новых чертах этого устройства, которые призваны сократить разрыв. Во-первых, это способность звонить по телефонам с помощью ассистента Home, а также распознавание голоса, что делает возможным разным членам семьи пользоваться ассистентом одновременно.



Устройство будет теперь не просто отвечать на вопросы, но предлагать дополнительную информацию. Например, предупреждать о транспортных пробках или напоминать о назначенных мероприятиях, объединяя при этом информацию, полученную от карт и из календаря Google.



Компания также передает внешним разработчикам набор инструментов для написания новых программ SDK с целью включения ассистента Google Home в их собственные продукты. Это сделано в ответ на аналогичный шаг компании Amazon, которая стремится сделать Алексу вездесущим ассистентом.



Лично мне это не очень нравится: каждый раз, чтобы разбудить устройство, нужно говорить фразу "Окей, Гугл". Я считаю это неудобным и громоздким способом коммуникации.

Важно также отметить стремление Google приспособить своего ассистента к применению на мобильной платформе Apple, а не только на Android. Там он будет конкурировать с ассистентом Сири, к которой уже привыкли миллионы пользователей айфонов в мире.