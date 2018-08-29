29.08.2018, 17:51

Новая услуга Elisa призвана поддерживать благополучие и умственное развитие ребенка посредством смартфона


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Samsung Note 9
Ühes käes kasutamiseks on Note 9 pisut liialt suurFoto: Madis Veltman

Elisa запускает в сотрудничестве со стартапом hoopy инновационное решение для регулирования смарт-досуга ребенка. Оно позволяет ограничивать длительность развлечений и предлагать развивающие занятия.

Популярность смарт-устройств среди детей представляет всё более серьезную проблему для родителей. Опубликованные в начале 2018 года результаты исследования побуждают искать выход из создавшегося положения. Дети, которые много смотрят на экран смартфона, чувствуют себя менее благополучно. При этом дети, которые пользуются смартфонами умеренно, счастливее тех, у которых вообще нет смартфонов.

Elisa провела опрос родителей на данную тему, и 72% респондентов отметили, что у них возникала проблема чрезмерного использования смарт-устройства ребенком. ”Внимательно изучив проблему, мы пришли к выводу о том, что озабоченность у родителей вызывает не столько время, сколько содержание детского смарт-досуга. Большинство родителей хотят, чтобы пользующийся смартфоном ребенок не бездумно играл на нем, а развивался. К сожалению, существующие программные решения позволяют лишь ограничивать время использования смарт-устройства”, заявил руководитель подразделения частных клиентов Elisa Андрус Хийепуу. ”Учитывая вышесказанное, мы решили разработать решение, позволяющее не только контролировать, но и направлять усилия ребенка в сторону развивающих занятий на смарт-устройствах”.

Отечественное приложение hoopy by Elisa дает родителям возможность защитить ребенка от чрезмерного использования смартфона, предлагая развивающую деятельность в противовес чистому развлечению. ”Это первая версия весьма амбициозного программного решения, которое поможет родителям не только контролировать время, проводимое ребенком перед экраном смартфона. Теперь ребенка будет легче научить относиться к смартфону как к действительно полезному в жизни устройству”, пояснил инициатор и руководитель стартапа hoopy Майко Аррас. Он подчеркнул, что разработка приложения в сотрудничестве с Elisa будет продолжаться с учетом пользовательских отзывов, причем уже накопился ряд интересных идей по улучшению приложения.

Hoopy by Elisa создает в смартфоне среду, поддерживающую благополучие ребенка и его умственное развитие. Для родителей существует отдельное приложение, позволяющее где угодно контролировать время смартфонного досуга ребенка. В своем телефоне родитель видит, какими приложениями ребенок пользуется чаще и дольше всего, и может при желании вносить коррективы в условия использования ребенком этих приложений. К тому же родитель может задать период сна, то есть время полноценного отдыха ребенка, когда содержимое смартфона ему недоступно.

”Ни одно приложение не заменит общение родителей с ребенком и их устные договоренности. Но наше приложение поможет ребенку соблюдать обещание умеренно и вдумчиво пользоваться смартфоном для учебы и саморазвития”, пояснила специалист по воспитанию и глава Института педагогических наук при Таллиннском университете Кристи Винтер-Немвальтс, которая консультирует разработчиков приложения. Это приложение регулярно рекомендует ребенку полезные и одобренные педагогами приложения. ”Использование ребенком смарт-устройства — не повод для опасений. Просто нужно обеспечить целенаправленное, продуманное потребление”, добавила Кристи Винтер-Немвальтс.

Известный психолог и семейный терапевт Кятлин Констабель считает: поскольку инфотехнологии играют все более важную роль в повседневной жизни взрослых и детей, мы должны задумываться о разумной трате времени. ”Родители порой приходят в замешательство. С одной стороны, эксперты утверждают, что смарт-устройства помогают развивать умственные способности. С другой стороны, родители далеко не всегда хорошо осведомлены о соответствующих возможностях и поэтому не могут направлять действия пользующегося смартфоном ребенка”, признала Кятлин Констабель. По словам психолога, родители понимают заинтересованность ребенка в смарт-устройствах, но иногда не замечают, насколько такой досуг оказывается бездумным и слишком длительным. ”Для организации рационального смарт-досуга родителям следует научиться конструктивно обсуждать эту тему с детьми и задействовать специальные приложения, помогающие придерживаться правил”.

ТОП

В опубликованном в 2017 году Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) обзоре "The State of the World’s Children 2017: Children in a Digital World" также сказано, что помимо обсуждения чрезмерного потребления смартфонов и необходимости его сокращения следует обращать гораздо больше внимания на суть и цели детского смарт-досуга.

Сейчас доступна версия приложения для смартфонов с операционной системой Android. Для осуществления контроля над таким досугом ребенка смартфоны родителей тоже должны работать на Android. В ближайшее время Elisa выпустит и версию приложения для iPhone. Hoopy by Elisa — приложение для детей и взрослых с месячной платой и 14-дневным бесплатным пробным периодом. Дополнительная информация: www.elisa.ee/hoopy

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