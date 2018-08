Новая услуга Elisa призвана поддерживать благополучие и умственное развитие ребенка посредством смартфона

Отечественное приложение hoopy by Elisa дает родителям возможность защитить ребенка от чрезмерного использования смартфона, предлагая развивающую деятельность в противовес чистому развлечению. ”Это первая версия весьма амбициозного программного решения, которое поможет родителям не только контролировать время, проводимое ребенком перед экраном смартфона. Теперь ребенка будет легче научить относиться к смартфону как к действительно полезному в жизни устройству”, пояснил инициатор и руководитель стартапа hoopy Майко Аррас. Он подчеркнул, что разработка приложения в сотрудничестве с Elisa будет продолжаться с учетом пользовательских отзывов, причем уже накопился ряд интересных идей по улучшению приложения.

Hoopy by Elisa создает в смартфоне среду, поддерживающую благополучие ребенка и его умственное развитие. Для родителей существует отдельное приложение, позволяющее где угодно контролировать время смартфонного досуга ребенка. В своем телефоне родитель видит, какими приложениями ребенок пользуется чаще и дольше всего, и может при желании вносить коррективы в условия использования ребенком этих приложений. К тому же родитель может задать период сна, то есть время полноценного отдыха ребенка, когда содержимое смартфона ему недоступно.

”Ни одно приложение не заменит общение родителей с ребенком и их устные договоренности. Но наше приложение поможет ребенку соблюдать обещание умеренно и вдумчиво пользоваться смартфоном для учебы и саморазвития”, пояснила специалист по воспитанию и глава Института педагогических наук при Таллиннском университете Кристи Винтер-Немвальтс, которая консультирует разработчиков приложения. Это приложение регулярно рекомендует ребенку полезные и одобренные педагогами приложения. ”Использование ребенком смарт-устройства — не повод для опасений. Просто нужно обеспечить целенаправленное, продуманное потребление”, добавила Кристи Винтер-Немвальтс.

Известный психолог и семейный терапевт Кятлин Констабель считает: поскольку инфотехнологии играют все более важную роль в повседневной жизни взрослых и детей, мы должны задумываться о разумной трате времени. ”Родители порой приходят в замешательство. С одной стороны, эксперты утверждают, что смарт-устройства помогают развивать умственные способности. С другой стороны, родители далеко не всегда хорошо осведомлены о соответствующих возможностях и поэтому не могут направлять действия пользующегося смартфоном ребенка”, признала Кятлин Констабель. По словам психолога, родители понимают заинтересованность ребенка в смарт-устройствах, но иногда не замечают, насколько такой досуг оказывается бездумным и слишком длительным. ”Для организации рационального смарт-досуга родителям следует научиться конструктивно обсуждать эту тему с детьми и задействовать специальные приложения, помогающие придерживаться правил”.

В опубликованном в 2017 году Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) обзоре "The State of the World’s Children 2017: Children in a Digital World" также сказано, что помимо обсуждения чрезмерного потребления смартфонов и необходимости его сокращения следует обращать гораздо больше внимания на суть и цели детского смарт-досуга.

Сейчас доступна версия приложения для смартфонов с операционной системой Android. Для осуществления контроля над таким досугом ребенка смартфоны родителей тоже должны работать на Android. В ближайшее время Elisa выпустит и версию приложения для iPhone. Hoopy by Elisa — приложение для детей и взрослых с месячной платой и 14-дневным бесплатным пробным периодом. Дополнительная информация: www.elisa.ee/hoopy